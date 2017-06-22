«Сколково» наладит сотрудничество с Южным Уралом в сфере модернизации АПК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание с представителями инновационного центра «Сколково», на котором стороны обсудили дальнейшее взаимодействие, – особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере модернизации агропромышленного комплекса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Борис Дубровский напомнил, что в феврале текущего года южноуральская делегация представила в «Сколково» промышленный потенциал Челябинской области. «Для нашего наукоемкого региона собственные интеллектуальные продукты, инновации, НИОКР – это ключевое условие успешного развития. Наша сегодняшняя встреча призвана развить тот стартовый успех, который мы ощутили в начале года. Мне бы хотелось, чтобы сейчас у нас состоялся обстоятельный разговор о перспективах южноуральских компаний в аспекте долгосрочного сотрудничества со "Сколково"», – отметил губернатор.

Вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин поблагодарил руководство региона за системный подход в партнерстве с фондом. «Для нас очень важно, что в субъекте в полной мере выполняют все взятые на себя обязательства», – отметил Сапрыкин. Напомним, между Челябинской областью и фондом подписано соглашение, которое предусматривает синхронизацию мер региональной господдержки инновационной деятельности и инструментов фонда.

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников доложил о первых результатах работы, проделанной в рамках соглашения. «С кейсом из 11-ти презентаций инновационных проектов резидентов "Сколково" мы ознакомили более 200 предприятий региона, организовали "прямую линию" по сервисам "Сколково", пять наших базовых предприятий проявили заинтересованность в реализации восьми проектов. Это ММК, ЧТПЗ, Челябинский цинковый завод, Уральская кузница, ПО "Маяк"», – сказал, в частности, министр.

О направлениях инновационного развития Магнитогорского металлургического комбината проинформировал его генеральный директор Павел Шиляев. «Действительно, многие проекты, с которыми мы познакомились в "Сколково", мы активно прорабатываем у себя на предприятии. Мы видим эффект от их внедрения. Но это потребительский подход, а в настоящее время мы в целом переосмысливаем наше место как металлургов в инновационной деятельности», – рассказал Шиляев.

Руководитель ММК также выступил с инициативой создания филиала «Сколково» в Магнитогорске.

Стороны поддержали это предложение. Юрий Сапрыкин отметил, что крупный бизнес для «Сколково» – это возможность найти ключевых партнеров фонда, а Борис Дубровский предложил на примере ММК посмотреть, как может работать партнерство предприятия с инновационным центром.

Большое внимание в рамках совещание было уделено дальнейшему сотрудничеству региона и «Сколково» в сфере агропромышленного комплекса. О развитии сельского хозяйства в Челябинской области доложил руководитель профильного министерства Сергей Сушков.

«АПК сегодня занимает 12% регионального валового продукта, ежегодный рост выручки от реализации продукции сельского хозяйства составляет порядка 15%. Производство сельхозпродукции с 2012 года выросло в фактических ценах практически вдвое и в 2016 году составило 128,4 млрд рублей. Это лучший показатель по УрФО. Рост отрасли связан с притоком инвестиций, с которыми пришли новые технологии: с 2012 года в регионе реализовано 25 инвестпроектов с объемом вложений 41 млрд рублей. В стадии реализации находятся еще десять проектов. Это позволило создать в АПК дополнительно 5 800 новых рабочих мест с высокой производительностью труда. К примеру, на одного работника агрокомплекса «Чурилово» в 2016 году выручка составила более 5 млн рублей», – рассказал Сушков.

По его словам, на сегодняшний день базой для оптимизации деятельности регионального АПК и его дальнейшего развития является дальнейшее техперевооружение, привлечение инвестиций и инноваций, развитие инфраструктуры, логистики, экспорта. Так, в завершении совещания участникам были презентованы инновационные решения резидентов «Сколково» по направлениям технологий для сельскохозяйственной отрасли.