Система управления проектной деятельностью Южного Урала признана одной из лучших в России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство Челябинской области завевало третье место в международном конкурсе «Проектный Олимп» – южноуральская команда подготовила программу по управлению проектной деятельностью, получившую название «КПД: креативность, профессионализм, действие», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

«Конечная цель этих преобразований – изменение схемы работы и культуры государственной службы, причем как в проектной, так и в текущей деятельности. Оно происходит за счет появления большого числа людей, обладающих необходимыми профессиональными и личностными характеристиками. Развитие человеческого потенциала экономического блока – наша приоритетная задача. Внедряется новая система обучения, развития и мотивации персонала», – комментирует заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Отметим, что проект «КПД» считается инновационным с точки зрения процесса управления. Он реализуется под руководством межведомственной команды с привлечением сторонних экспертов и предусматривает переход к новой модели управления в госсекторе за счет изменений функционала и структуры экономического блока.

В конкурсе приняли участие 250 участников из 60 субъектов РФ и Республики Казахстан. Первые два места в номинации «Управление комплексным проектом – лучший проект года» достались Генпрокуратуре Казахстана и управлению Пенсионного фонда России по Бурятии.