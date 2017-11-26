Вс, 26.11.2017, 12:08 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 26 ноября 2017 года, 09:59

Система управления проектной деятельностью Южного Урала признана одной из лучших в России


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство Челябинской области завевало третье место в международном конкурсе «Проектный Олимп» – южноуральская команда подготовила программу по управлению проектной деятельностью, получившую название «КПД: креативность, профессионализм, действие», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

«Конечная цель этих преобразований – изменение схемы работы и культуры государственной службы, причем как в проектной, так и в текущей деятельности. Оно происходит за счет появления большого числа людей, обладающих необходимыми профессиональными и личностными характеристиками. Развитие человеческого потенциала экономического блока – наша приоритетная задача. Внедряется новая система обучения, развития и мотивации персонала», – комментирует заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Отметим, что проект «КПД» считается инновационным с точки зрения процесса управления. Он реализуется под руководством межведомственной команды с привлечением сторонних экспертов и предусматривает переход к новой модели управления в госсекторе за счет изменений функционала и структуры экономического блока.

В конкурсе приняли участие 250 участников из 60 субъектов РФ и Республики Казахстан. Первые два места в номинации «Управление комплексным проектом – лучший проект года» достались Генпрокуратуре Казахстана и управлению Пенсионного фонда России по Бурятии.

 

Теги: челябинская область, руслан гаттаров, конкурс, новости челябинска, минэкономразвития
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 11:24
В 2018 году Челябинская область сможет принять 1 тыс. иностранцев
24 ноября, 15:49
Представителям власти и бизнеса рассказали о ГЧП в Челябинской области
24 ноября, 15:27
Стало известно, кто построит отводной канал и дамбу для защиты Аргазей
24 ноября, 11:27
Минимущества выставило на торги второе дорожное предприятие
24 ноября, 10:59
Южноуральским фермерам предложили диверсифицировать бизнес
23 ноября, 17:20
Завершена реконструкция Челябинской ГРЭС
23 ноября, 17:15
Борис Дубровский: на Южном Урале есть все необходимое для строительства ВСМ
23 ноября, 16:48
Главный инженер «Челябэнерго» назначен руководителем техблока МРСК Урала
23 ноября, 16:12
Руслан Гаттаров: Мы уволили почти 30% сотрудников Минэконома и добились эффективности
23 ноября, 15:48
ВАЖНО. Госдума одобрила создание ТОСЭР в «запретках»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость