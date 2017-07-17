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Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 16:57

Санаторий «Юбилейный» ММК обзавелся корпусом для физиопроцедур


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ко Дню металлурга в санатории «Юбилейный», расположенном на озере Банное, был построен лечебный корпус № 3 – Магнитогорский меткомбинат (ПАО «ММК», Челябиснкая область) направил на это 78 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Корпус предназначен для проведения физиотерапевтических и лечебных процедур. Здесь размещены залы для принятия процедур водо- и грязелечения, а также помещения с «сухими» лечебными процедурами.

Строительство корпуса велось с марта 2016 года. Проектная документация для строительства разработана ООО «Эксперт-Надежность», строительные работы выполнялись генеральным подрядчиком – ООО «Сварщик Групп». Стоимость строительно-монтажных работ составила 78 млн рублей.

Санаторий «Юбилейный» является одной из самых популярных здравниц Магнитогорского металлургического комбината. Здесь созданы прекрасные условия для комфортного отдыха и лечения в любое время года. Все последние годы санаторий динамично развивается и реконструируется. Так, в 2016 году (также ко Дню металлурга) в санатории был открыт многофункциональный комплекс с современным спорт-отелем и единой стойкой регистрации отдыхающих.

В последнее время «Юбилейный» все чаще становится местом проведения всевозможных деловых мероприятий, в том числе международного уровня. Дачи и корпуса, не уступающие по комфорту высококлассным отелям, готовы принять самых взыскательных гостей.

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Теги: ммк, санаторий, новости магнитогорска
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