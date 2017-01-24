Самый мощный в России элеватор запустят в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В поселке Красногорский (Увельский район, Челябинская область) открывается самый крупный в стране элеватор на 290 тыс. тонн единовременного хранения зерновых – он будет оснащен наиболее современными российскими и иностранными технологиями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Уже сегодня запущена первая очередь элеватора на 190 тыс. тонн зерна – начиная с декабря 2016 года сюда ежедневно поступает 1,5-2 тыс. тонн овса, пшеницы и ячменя, предназначенных для производства кормов свинокомплекса. Об особенностях проекта агрофирмы «Ариант» рассказал заместитель главного инженера по кормопроизводству Иван Одинцов.

«Сейчас элеватор обладает емкостью хранения на 190 тыс. тонн, а на втором этапе строительства данный показатель планируется довести до 290 тыс. тонн единовременного хранения зернопродуктов. Для запуска второй очереди элеватора будет построено еще восемь больших и десять малых емкостей. Кроме того, будет запущена вторая визировочная лаборатория для увеличения объема принимаемой продукции. Сейчас мы производим до 1,1 тыс. тонн комбикормов в сутки, однако наши производственные мощности позволяют усилиться до 1,5 тыс. тонн», – рассказал Иван Одинцов.

Планируется, что вторая очередь элеватора будет введена в эксплуатацию в 2017 году, фундаменты уже готовы. Ежемесячно элеватор в Красногорском будет принимать свыше 40 тыс. тонн зерна.

Добавим, что продукция элеватора в Увельском районе рассчитана, в основном, для покрытия потребности агрофирмы «Ариант» в комбикормах. Комбикормовый завод компании находится рядом с элеватором, что решает вопрос логистики.

Ежегодно компании требуется до 350 тыс. тонн зерна, общая потребность по области превышает 1,5 млн тонн.

Отметим, прежде чем поступить на хранение, зерновые проходят на элеваторе сложный путь. Все начинается с приемки в визировочной лаборатории, где производится входящий контроль качества, занимающий всего 15 минут. Для этого закуплено немецкое оборудование, которое позволяет быстро оценить влажность зерна, исследовать его на протеин и наличие вредного сора и примесей.

Второй этап – взвешивание, во время которого вычисляется фактическая масса груза. Далее идет очистка – специальная машина, принимающая 200 тыс. тонн каждый час, убирает из зерна все лишние элементы.

В агрокомплексе Челябинской области реализуются 11 инвестпроектов на 18,5 млрд рублей. ИНФОГРАФИКА

После идет сушка – нормальная влажность должна быть 14-14,5%. Наконец, последний этап – хранение. На территории силосов эксперты четко регулируют влажность и температуру зерна. Оно продувается и охлаждается.

Важность реализации данного проекта прокомментировала начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка областного Минсельхоза Юлия Дида.

«Челябинская область имеет хорошие урожаи зерновых последние несколько лет. По итогам 2016 года собрано около 2 млн тонн зерновых. Суммарная мощность по хранению зерна в области достаточна и составляет 1 млн 400 тыс. тонн, но регион и предприятие заинтересованы в появлении элеваторов с современным оборудованием. По итогам прошлого года наша область на 40% повысила показатели производства свинины и компания "Ариант" является лидером отрасли, поэтому возникает проблема увеличения производства комбикормов», – отметила Юлия Дида.

По ее мнению, благодаря вводу нового элеватора уйдут в прошлое очереди по сдаче зерна, а также обратный демпинг со стороны крупных потребителей зерна. Компания, вводя новые мощности, также предлагает совершенную систему оценки качества принимаемой продукции, что снимет конфликтные вопросы.

Проект позволит сбалансировать интересы производителей и потребителей зерна, значительно повысит эффективность отрасли, добавляют в Минсельхозе.