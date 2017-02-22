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Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 09:30

Рынок труда Челябинска продолжает испытывать трудности


К середине февраля 2017 года рынок труда Челябинска продолжает оставаться в напряженной ситуации.

По информации Главного управления по труду и занятости Челябинской области, официальный уровень безработицы составил 1,8%. Напряженность рынка труда достигла показателя 2,25, который отражает количество претендентов на 1 вакансию. Приведенные данные одни из самых удручающих по стране.

В наследие от предыдущего года осталась и невысокая среднегодовая заработная плата в размере 26,62 тыс. рублей, при том что аналогичный показатель по Уральскому федеральному округу зафиксирован в более оптимистичных цифрах – 39,16 тыс. рублей.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ КРИЗИСА РЫНКА ТРУДА 

Еще в 2016 году при опросе общественного мнения 40% работающих жителей региона высказались за то, что готовы к снижению своих заработных плат, лишь бы удержаться на рабочем месте и не попасть под сокращение. Самую высокую готовность «затянуть пояса» в части доходов выразили работники банковской сферы. Профессионалы в продажах и специалисты по безопасности, наоборот, не были готовы к урезанию собственных доходов.

К сожалению, даже повышенная лояльность работников не спасает их от статуса «безработный». Начавшаяся еще в 2015 году оптимизация численности наемных работников привела к тому, что в начале 2017 года работодатели изменили свое видение идеального специалиста.

Если раньше все стремились пригласить на работу профессионала в узком сегменте деятельности, то сейчас работодатель хочет иметь штат универсальных специалистов, которым можно расширить функции за счет сокращенных должностей, снизить оплату труда, предложить переобучение или перепрофилирование. В результате высокой конкуренции работу будут иметь те, кто готов активно развиваться, обучаться и совершенствоваться. Для них всегда есть вакансии в Челябинске и регионе.

В прошлом году предприняли меры по снижению уровня безработицы и учебные заведения. Они существенно сократили набор на обучение невостребованным гуманитарным профессиям, в то же время сделав упор на технические специальности для машиностроительной, транспортной и строительной сферы экономики.

Молодежь, выбирающая будущее, пока не готова оценить собственные перспективы трудовой деятельности. Самыми востребованными остались специальности юридического и экономического направления. Окончив престижное учебное заведение, они могут столкнуться с трудностями в развитии карьеры в родном регионе.

В сложившейся экономической ситуации региона требуется адекватно оценивать собственные карьерные шансы. Иначе можно остаться не у дел, с потраченными деньгами и временем на обучение бесперспективной профессии. Это прочувствовали те 38 тыс. человек, которые остались без работы в Челябинской области только в 2016 году. Многие из них приняли предложение центров занятости пройти переобучение на востребованные специальности. 92% обученных новым видам деятельности нашли работу в течение 2 месяцев.

Фото предоставлено B2Blogger.com

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Теги: вакансии, новости челябинска, рынок труда
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