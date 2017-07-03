В Магнитогорске может появиться филиал «Сколково»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев выступил с инициативой создания в Магнитогорске (Челябинская область) филиала инновационного центра «Сколково», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Это важный аспект развития инноваций в моногороде, привлечения в эту сферу молодых специалистов», – отметил Павел Шиляев на расширенном совещании с представителями «Сколково», которое проводил губернатор Борис Дубровский. По словам топ-менеджера ММК, многие проекты, с которыми комбинат познакомился в «Сколково», сейчас активно прорабатываются и от их внедрения есть эффект.

«Это потребительский подход, а в настоящее время мы переосмысливаем наше место как металлургов в инновационной деятельности», – добавил Шиляев.

По данным министерства экономического развития Челябинской области, в рамках подписанного ранее соглашения со «Сколково» южноуральским предприятиям предложено для внедрения 11 инновационных проектов резидентов фонда. Восемью проектами из этого пакета заинтересовались пять крупных предприятий: ММК, ЧТПЗ, Челябинский цинковый завод, «Уральская кузница», ПО «Маяк».

Губернатор Борис Дубровский предложил на примере ММК посмотреть, как еще может работать партнерство предприятий со «Сколково».