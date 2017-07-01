Российский бизнес обязан с 1 июля перейти на онлайн-кассы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 июля 2017 года наступил срок перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники, которая предполагает передачу налоговым органам информации о расчетах в электронном виде в режиме онлайн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФНС по Челябинской области.

К этому сроку организациям и индивидуальным предпринимателям, которые заняты в сфере торговли и ранее применяли ККТ, необходимо модернизировать имеющуюся технику или заменить ее на онлайн кассы.

Сегодня новая технология работает в масштабах всей страны. ФНС России зарегистрировала около 850 тыс. онлайн-касс, что составляет 75% целевого парка ККТ. Онлайн-кассы ежедневно передают в ФНС России информацию более чем о 70 млн чеках.

Налоговая служба выдала разрешение десяти операторам фискальных данных, 27 производителей включили в реестр 80 моделей касс, в том числе бюджетных, стоимостью до 18 тыс. рублей, которые можно заказать на сайте производителей. Важной новацией реформы стал запуск кабинета ККТ на сайте ФНС России, через который можно зарегистрировать кассу за несколько минут без визита в инспекцию.

Ожидается, что новая технология передачи данных будет способствовать созданию равных конкурентных условий для всех налогоплательщиков, сделает сферу розничной торговли и услуг более прозрачной, избавит бизнес от лишней отчетности и сократит контрольную нагрузку со стороны налоговых органов за счет дистанционного мониторинга и рискориентированного подхода.

При новом порядке нет необходимости вести на бумаге девять форм кассовой отчетности по каждому аппарату, в том числе в ежедневном режиме. Ранее в течение года формировалось более 500 млн документов отчетности. Новый порядок избавит бизнес от этой нагрузки, так как все регистрационные действия можно осуществлять через «личный кабинет», а вся информация о расчетах поступает в налоговые органы в режиме «онлайн» автоматом. В перспективе новая технология позволит рассмотреть вопрос об исключении налоговой отчетности для отдельных категорий налогоплательщиков.

При этом возможные проблемы со связью или ее отсутствие не являются препятствием для работы в новом порядке.

Во-первых, закон предусматривает возможность применять ККТ в так называемом «автономном» режиме, когда информация накапливается в кассовом аппарате и после этого предоставляется любым удобным для налогоплательщика способом, в том числе через «личный кабинет». Такой режим можно применять в отдаленных от связи местностях, перечень которых определили органы власти субъектов РФ.

Во-вторых, даже если ККТ применяется на территории, которая не отнесена субъектом РФ к отдаленным от связи местностям, проблемы со связью не повлияют на бесперебойность работы, так как кассовый аппарат будет накапливать информацию и направит ее в налоговый орган автоматически при возобновлении связи.

Кроме того, у граждан появится более удобный механизм защиты прав потребителей. При расчете с продавцом можно будет контролировать легальность покупок с помощью мобильного приложения ФНС России, которое бесплатного скачивается на смартфон в AppStore и GooglePlay. Получаемый покупателем при расчете бумажный чек содержит QR-код, который можно легко считать с помощью этого мобильного приложения, проверить чек, получить его в электронном виде и сохранить в приложении. Более того, покупатель и вовсе может отказаться от бумажного чека и сразу получить его на электронную почту или номер телефона.

Минфином России было выпущено письмо-разъяснение, согласно которому налогоплательщики не будут привлечены к административной ответственности при своевременном принятии необходимых мер по переходу на новый порядок.

Глава ФНС России поручил руководителям региональных управлений обеспечить возможность применения налогоплательщиками старой ККТ без привлечения к ответственности. Если организация или ИП заказали ККТ и фискальный накопитель, но вовремя его не получили, то они могут работать на старых кассах, не боясь быть привлеченными к ответственности. Главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета.