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Агентство новостей Доступ 1 19 января 2017 года, 15:50

Россияне перешли в режим экономии и стали чаще покупать б/у товары


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Анализ потребительской активности за последний квартал 2016 года показал, что россияне стали больше экономить – средний ценник за декабрь стал самым низким за последние пять лет, при этом вырос спрос на б/у товары, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал «Известиям» председатель правления Международной конфедерации союзов потребителей Дмитрий Янин, люди пытаются экономить, и поэтому за покупками стали чаще обращаться к интернет-площадкам, на которых частные лица и компании размещают объявления о продаже.

Эти данные подтверждает статистика компании Avito. Она показывает, что по стране в IV квартале 2016 года заметно вырос интерес граждан к товарам общего спроса. «Российский рынок потребительских товаров продолжил восстанавливаться после спада, характерного для начала 2016 года. Интерес потенциальных покупателей к товарам общего спроса за последний квартал по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 34%, по сравнению с предыдущим кварталом 2016 года – на 9%», – отметили в компании.

За последний квартал 2016 года граждан больше всего интересовали товары в подкатегории «Личные вещи». Чаще всего люди искали норковые шубы, пуховики и платья. За квартал интерес к этой категории вырос на 8%, за год – на 15%. Средняя цена товара за год выросла на 5% и составила 3,8 тыс. рублей, что на 8% выше показателя за прошлый квартал.

На втором месте оказалась подкатегория «Бытовая электроника». За квартал интерес к ней вырос на 5%. Средняя цена товара в подкатегории за год выросла на 3% и составила 8 тыс. 70 рублей, что на 18% выше показателя за прошлый квартал.

Третья популярная подкатегория – «Для дома и дачи». За квартал интерес к ней снизился на 15%, но в целом за год увеличился на 11%. Средняя цена товара составила 11 тыс. 310 рублей, что на 13% ниже показателя предыдущего квартала.

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Теги: экономия, новости челябинска
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