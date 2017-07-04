Росреестр Южного Урала рассмотрел около 6 тыс. заявлений о пересмотре кадастровой стоимости

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Росреестр Южного Урала рассмотрел около 6 тыс. заявлений о пересмотре кадастровой стоимости – большинство из них касается земельных участков, которые относятся к категории «земли населенных пунктов», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам начальника отдела кадастровой оценки недвижимости Любови Щелоковой, законодательство разрешает оспаривать результаты определения кадастровой стоимости. Сделать это можно в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, созданной при Управлении Росреестра, или в судебном порядке.

С заявлением о пересмотре кадастровой стоимости в Комиссию вправе обратиться юридические и физические лица, владеющие объектом недвижимости на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также иные лица, если результатами определения кадастровой стоимости затронуты их права и обязанности.

Комиссия рассматривает споры по различным категориям земель и иных объектах недвижимости на основании поступившего в комиссию заявлений о пересмотре кадастровой стоимости. Их количество, как показывает статистика, на Южном Урале не снижается. В целом в период с 2013 года по 1 июня 2017 года поступило 5 тыс. 924 заявления. Чаще всего оспаривают кадастровую стоимость в отношении земельных участков категории земель «земли населенных пунктов», результаты государственной кадастровой оценки которых были приняты и утверждены приказом Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области.