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Агентство новостей Доступ 1 15 июля 2017 года, 09:15

Роботизированные модули ЮУрГУ оценили в Великобритании


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Роботизированные модули ЮУрГУ оценили в Великобритании – разработки Центра компьютерного инжиниринга успешно представлены на всемирном конгрессе в Лондоне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

World Congress on Engineering – одно из ключевых мероприятий международной инженерной ассоциации International Association of Engineers (IAENG). В 2017 году форум собрал в Имперском колледже Лондона 700 участников из 30 стран мира, которые обсудили достижения в области инжиниринга, мехатроники, автомобилестроения, робототехники. Исследования Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ впервые были представлены на данном мероприятии.

С двумя докладами, иллюстрирующими ключевые достижения ЦКИ, выступил аспирант политехнического института ЮУрГУ, сотрудник центра Александр Алюков. Он рассказал о результатах исследований под руководством проректора по инновационному развитию, научного руководителя ЦКИ Андрея Келлера и профессора автотракторного факультета Анатолия Дубровского.

Большой интерес участников конгресса вызвал доклад о моделировании вибрации в мобильных манипуляторных платформах – результат исследований ЦКИ в области робототехники. Александр презентовал инновационную концепцию мехатронного робототехнического комплекса и рассказал о специфике моделирования колесных платформ с установленными на них манипуляторами.

Второй доклад молодого ученого был посвящен специфике адаптивной подвески для автомобилей. Он представил принципиально новый дизайн подвески, состоящей из адаптивного амортизатора и упругого элемента с нелинейной рабочей характеристикой.

«Выступления на мировых форумах дают возможность заинтересовать нашими разработками международную научную общественность. Доклад на конгрессе такого уровня – ценный опыт для меня как для ученого», – отметил Александр Алюков.

Доклады ученых ЦКИ ЮУрГУ опубликованы в сборнике конференции World Congress on Engineering 2017, проиндексированы в Web of Science и Scopus. Кроме того, они будут рассмотрены на предмет возможной публикации в специальных выпусках научных журналов и сборниках IAENG.

Следующий конгресс международная инжиниринговая ассоциация IAENG проведет в Сан-Франциско. Инженеры ЦКИ планируют представить на ней исследования в области робототехники и автомобилестроения, что будет способствовать более активной интернационализации университета. Кроме того, в планах центра – выстраивание коллабораций с научными коллективами из Германии и Испании.

Фото пресс-службы ЮУрГУ

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Теги: юургу, роботы, новости челябинска, инженерия
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