Ремонтное производство ЧКПЗ расширяет возможности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ПАО «ЧКПЗ») продолжается масштабная модернизация – возможности расширяет ремонтное производство предприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧКПЗ.

Сейчас в ремонтном цехе идет монтаж двух высокоэффективных станков.

«Токарно-расточной Skoda позволит обрабатывать детали весом до 20 тонн. Он незаменим в производстве нестандартного оборудования для атомной промышленности. Это новое, перспективное направление Челябинского кузнечно-прессового завода. Запуск второго станка – TOS – позволит сократить время цикла, повысить качество выпускаемых изделий и увеличить объемы производства», – говорится в сообщении.

Добавим, ранее в рамках программы модернизации был приобретен мощный горизонтально-расточной станок Skoda, позволяющий с высокой точностью обрабатывать детали весом до 65 тонн – станины прессов и молотов, ползуны, шатуны и т.д.

Ремонтное производство ЧКПЗ – это полный комплекс услуг по ремонту прессов, молотов, модернизации, автоматизации, сервисному обслуживанию кузнечно-прессового оборудования и поставке запасных частей. В прошлом году специалисты РП успешно выполнили контракты на поставку комплектных кузнечных линий «под ключ» в Мексику и Индию.

Продукция ремонтного производства известна под брендом «Русские кузнечные машины».