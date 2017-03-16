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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 18:49

Рельсобалочный стан ЧМК стал лучшим проектом по импортозамещению


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Рельсобалочный стан Челябинского металлургического комбината (ЧМК, ПАО «Мечел») стал лучшим проектом по импортозамещению по версии Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Награждение победителей конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2016» состоялось в рамках проводимой РСПП «Недели российского бизнеса».

«На конкурс был представлен универсальный рельсобалочный стан ЧМК (УРБС) – уникальный для российской металлургии проект. Подобный производственный комплекс в России построен впервые. Объем инвестиций, включая сталеплавильные и прокатные мощности, составил более 900 млн долларов», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Продукция УРБС ориентирована, прежде всего, на внутренний рынок, на реализацию федеральной программы импортозамещения. УРБС производит железнодорожные рельсы длиной до 100 метров и фасонный прокат. Годовая производительность стана составляет 1,1 млн тонн металлопродукции. На УРБС применяются мировые передовые разработки в области прокатки, закалки, правки, отделки и контроля качества проката. Закалка рельсов производится по уникальной для России технологии в растворе органического полимера, что придает продукции высокие эксплуатационные показатели по износостойкости, прочности и пределу выносливости.

Производственные мощности УРБС позволяют удовлетворить потребности ОАО «Российские железные дороги» в рельсах, отвечающих лучшим мировым стандартам, и исключают необходимость закупки аналогичной продукции у иностранных производителей. Также УРБС обеспечивает отечественные машиностроительную и строительную отрасли балкой высокого уровня качества по конкурентным ценам. В 2016 году реализовано 304 тыс. тонн рельсов, из них 270 тыс. тонн отгружено в адрес РЖД. В этом году поставки РЖД планируется увеличить на 20-25%.

«Мы рады, что наша работа удостоилась высокой экспертной оценки профессионального сообщества. Эта награда действительно является заслуженной. Работа рельсобалочного стана ЧМК имеет большое значение не только для "Мечела", но и для экономики страны. Продукция УРБС снижает зависимость ОАО "РЖД" и строительной индустрии от колебаний международных курсов валют при реализации крупных инвестиционных программ», – отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

ПАО «Мечел» (MICEX: MTLR, NYSE: MTL) – ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания.
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Теги: чмк, новости челябинска, челябинский меткомбинат, пао мечел
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