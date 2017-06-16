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Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 15:25

Распределительный центр сети «Детский мир» появится на базе ТЛК «Южноуральский»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Оператор транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» компания «Лоджик Лэнд» победила в конкурентных переговорах по поиску объекта недвижимости для размещения Уральского распределительного центра сети магазинов «Детский мир», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Планируется, что между ПАО «Детский мир» и ООО «Лоджик Лэнд» будет заключен долгосрочный договор аренды склада класса А площадью 40 тыс. кв. метров сроком на 10 лет. В подготовительный период, до запуска, будет произведен набор специалистов для работы на складе, которые пройдут обучение в действующем распределительном центре ПАО «Детский мир» в Московской области. Согласно плану-графику на складе ТЛК «Южноуральский» будет создано порядка 600 новых рабочих мест, сообщил председатель совета директоров ООО «Лоджик Лэнд» Сергей Копьев. 

Помимо этого, ООО «Лоджик Лэнд» будет обеспечивать все перевозки из распределительного центра в магазины ПАО «Детский мир» Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов, а также Республики Казахстан.

ТЛК «Южноуральский» – крупнейший в стране «сухой порт» по обработке контейнерных грузов. Он включает шесть собственных железнодорожных путей, контейнерную площадку для обработки и хранения грузов площадью 14 га, а также склад класса А площадью 82 тыс. кв. метров.

«Логистическое направление и возможности ТЛК – значимая точка роста для нашего региона, нужно расширять географию регионов-отправителей и не забывать про экспортный поток из Челябинской области и других регионов России», – такую задачу поставил Борис Дубровский перед руководством компании-оператора ТЛК.

Добавим, в настоящее время в ТЛК «Южноуральский» около 8 тыс. кв. метров складских площадей арендует крупяная компания «Ресурс» ( выпускает продукцию под брендом «Увелка»).

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Теги: челябинская область, тлк южноуральский, борис дубровский, новости челябинска, детский мир
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