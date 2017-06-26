Работники ММК выдвинули 270 рацпредложений в рамках акции «Свежая идея»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Работники Магнитогорского меткомбината (ПАО «ММК», Челябинская область) всего за три часа выдвинули 270 рацпредложений в рамках акции «Свежая идея» – при этом 60 участников сделали сразу по три предложения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Акция, приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора, прошла на комбинате второй раз. Символом нынешнего мероприятия стал ананас. Всех, кто зарегистрировал свои новаторские предложения на специализированном сайте комбината, наградили экзотическими фруктами и прочими подарками.

«При подаче одной идеи мы вручали ананас; двух – ананас, блокнот и ручку; при подаче трех идей – ананас, блокнот, ручку и футболку», – рассказывает главный специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» Сергей Денисов.

В 2016 году работниками Магнитогорского металлургического комбината было выдвинуто более 6 тыс. рационализаторских предложений. Такая активность подвигла создать для работников ММК специальный сайт, на котором сегодня регистрируются все рацпредложения.