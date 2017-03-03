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Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 11:59

Работник «Уралкуза» стал одним из лучших молодых инженеров России


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инженер «Уральской кузницы» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел) Андрей Шабуров стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года-2016» в номинации «Черная металлургия» среди участников до 30 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ведущий инженер технологического отдела службы по технической политике Челябинского филиала «Уральской кузницы» Андрей Шабуров с отличием окончил институт, имеет ученую степень кандидата технических наук. Он принимает непосредственное участие в освоении технологий производства новых специальных сталей и сплавов для таких высокотехнологичных отраслей, как атомная, авиационная и космическая. Научно-технические разработки молодого инженера позволяют повысить эффективность производства. Андрей Шабуров – автор 18 публикаций в специализированных журналах и сборниках, а также патента на изобретение.

«Инженер года» проводится по двум версиям. В версии «Профессиональные инженеры России» участвуют опытные специалисты, чей стаж составляет более пяти лет. В версии «Инженерное искусство молодых» – специалисты в возрасте до 30 лет. Одна из целей конкурса – популяризация инженерной профессии и поддержка молодых перспективных специалистов.

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Теги: мечел, конкурс профмастерства, новости челябинска, уральская кузница, уралкуз, инженер года
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