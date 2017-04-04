РМК направит 670 млн рублей на модернизацию Кыштымского медэлектролитного завода

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Русская медная компания (ЗАО «РМК», Екатеринбург) в рамках инвестиционной программы направит порядка 670 млн рублей на увеличение мощности производства медных катодов и катанки ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (КМЭЗ, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дополнительным оборудованием планируется оснастить цеха электролиза меди и производства медной катанки КМЭЗ. Стоимость модернизации цеха, которую предполагается завершить в январе 2018 года, оценивается более чем в 380 млн рублей. Проект развития мощностей цеха медной катанки должен завершиться в третьем квартале 2018. Его стоимость оценивается в 288 млн рублей, сообщили в пресс-службе РМК.

«В результате модернизации мощности Кыштымского медеэлектролитного завода по выпуску медной катанки возрастут на 40% – до 140 тыс. тонн в год, а производства катодов – на 15%, до 140 тыс. тонн в год», – цитирует пресс-служба президента РМК Всеволода Левина.

По его словам, КМЭЗ за последние 10 лет благодаря инициативам руководства предприятия и ноу-хау, внедряемым с подачи заводчан, стал современным и эффективным предприятием. «Мы видим в нем большой потенциал и стремимся использовать на площадке завода наилучшие доступные технологии, чтобы высокие производственные показатели достигались с минимальным воздействием на окружающую среду», – прокомментировал Левин.

Кыштымский медеэлектролитный завод основан в 1757 году промышленником Никитой Демидовым. В 2004 году предприятие перешло под управление Русской медной компании. В 2004-2016 годах на площадке завода РМК реализовала более 20 проектов модернизации. Общая сумма инвестиций в развитие КМЭЗ за этот период составила 2,6 млрд рублей. Специализируется на производстве медных катодов (до 120 тыс. тонн в год), медной катанки (до 100 тыс. тонн в год), аффинированного золота и серебра.

Русская медная компания – вертикально интегрированный производственный холдинг, который объединяет 13 основных предприятий, осуществляющих деятельность от добычи руды до производства и реализации медной продукции и драгоценных металлов в слитках. РМК основана в 2004 году, в настоящее время управляет медедобывающими и металлургическими предприятиями на Урале, в Северо-Западном регионе России и в Казахстане. Производственные мощности: до 200 тыс. тонн медных катодов в год, до 190 тыс. тонн медной катанки в год.