Проект «РМК Арены» получил одобрение на инвестсовете в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Проект многофункционального спортивного комплекса «РМК Арена» получил одобрение Совета по улучшению инвестиционного климата в Челябинской области – по мнению главы региона, объект может быть одним из ключевых в подготовке южноуральской столицы к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Проект «РМК-Арены» представил Владимир Пузанков, генеральный директор ГК PREMIER, которая должна выступить застройщиком объекта.

Предполагается, что многофункциональный комплекс – с большим сектором игровых видов спорта, ледовым блоком и блоком водных видов спорта –появится на набережной реки Миасс, в пешей доступности от лесопарка. Объем инвестиций в спорткомплекс оценивается в 5 млрд рублей, срок реализации – 6 лет (запуск в четыре очереди).

Впервые проект «РМК-Арены» был представлен в ходе ИННОПРОМа-2016

Как отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова, проект «РМК Арены» получил самые положительные отзывы. Так, по мнению Бориса Дубровского, проект сможет стать еще одним важным объектом подготовки Челябинска к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. В ходе совещания принято решение по содействию в реализации данного инвестпроекта.

Добавим, также на совещании утверждены дорожные карты по внедрению 12 целевых моделей формирования благоприятного инвестклимата, подготовленные агентством стратегических инициатив по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель всей работы – создание благоприятного делового климата в регионе в каждом муниципалитете области.

До 1 марта 2017 года в Москву будут направлены 12 дорожных карт по внедрению следующих целевых моделей: получение разрешения на строительство, технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям газоснабжения, подключение к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, организация контрольно-надзорной деятельности, наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестдеятельности, эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, качество инвестиционного портала, система мер по стимулированию развития малого предпринимательства, качество и доступность трудовых ресурсов, эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства региона.

Напомним, южноуральский губернатор поставил перед подчиненными задачу вывести регион в первую двадцатку Национального рейтинга состояния инвестклимата уже в 2017 году и в ТОП-10 – в 2018-м. По данным на декабрь 2016 года Челябинская область находилась в данном рейтинге на 26 месте, поднявшись за полгода на две позиции.