Чт, 15.06.2017, 12:09 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 11:00

Председателем Совета директоров АО «Группа ЧТПЗ» избран Федоров


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Председателем Совета директоров АО «Группа ЧТПЗ» избран Александр Федоров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение компании.

«Александр Федоров избран председателем Совета директоров Акционерного общества "Группа ЧТПЗ". Соответствующее решение принято 7 июня на заседании Совета директоров», – говорится в сообщении.

В Совет директоров также входят Алексей Дронов, Елена Маштакова, Илья Черепанов и Сергей Янковский.

Федоров – акционер Группы ЧТПЗ (совместно с Андреем Комаровым он контролирует более 80% группы), председатель Совета директоров Первоуральского новотрубного завода, Почетный металлург Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Комаров стал председателем Совета директоров ЧТПЗ.

АО «Группа ЧТПЗ» – одна из компаний группы, которая консолидирует интеллектуальную собственность группы компаний ЧТПЗ, в том числе, осуществляет владение, защиту и продвижение товарных знаков.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: чтпз, андрей комаров, новости челябинска, промышленность челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 10:51
Аграрии Южного Урала произвели 200 тыс. тонн мяса скота и птицы
сегодня, 10:11
Челябинская область на ЭКСПО в Харбине презентует возможности пищевой промышленности
вчера, 17:47
«Мечел-Кокс» приступил к реализации экологического проекта стоимостью 71 млн
вчера, 17:30
На ремонт дорог в Челябинской области выделено свыше 2 млрд
вчера, 17:20
Лучшие бригады по ремонту распредсетей выявлены в «Челябэнерго»
вчера, 16:36
Цены на бензин в Челябинске растут вторую неделю подряд
вчера, 15:06
ГК «Красный Октябрь» переводит бизнес на Урал
вчера, 11:59
В РФЯЦ – ВНИИТФ состоялся финал программы «Новые продукты Росатома. Экономика конструирования»
вчера, 11:01
Автозавод «Урал» предоставил технику для конкурса профмастерства водителей Газпрома
вчера, 10:36
НАКС подтвердило качество продукции ММК-Метиз
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость