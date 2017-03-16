Председатель совета директором ММК возглавил южноуральскую делегацию на съезде РСПП

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 16 марта, в Москве в рамках юбилейной X Недели российского бизнеса (НРБ) проходят XXVI съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и XI съезд общероссийского объединения работодателей РСПП – южноуральскую делегацию на этом масштабном мероприятии возглавил председатель совета директоров ММК (Челябинская область) Виктор Рашников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Традиционно в съездах РСПП принимают участие президент России Владимир Путин и члены экономического блока правительства РФ. В ходе Недели предприниматели и представители органов власти обсуждают налоговые и финансовые вопросы, инвестиционный климат, устранение административных барьеров, ситуацию на рынке труда, социальные инвестиции, а также опыт формирования регионального экономического партнерства.

Кроме того, в рамках НРБ будут подведены итоги всероссийских конкурсов РСПП за 2016 год. Награды получат победители конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2016».

Напомним, в этом году Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число победителей в номинации «За развитие межсекторного партнерства в решении социальных проблем территорий».