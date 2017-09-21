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Агентство новостей Доступ 1 21 сентября 2017 года, 13:28

Правительство поможет южноуральским аграриям купить элитные семена


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На сентябрьском заседании правительства Челябинской области под председательством губернатора  Бориса Дубровского принят новый порядок субсидирования семеноводства – это позволит аграриям покупать семена лучшего качества и увеличить урожайность культур, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По словам министра сельского хозяйства региона Сергея Сушкова, урожайность зерна в регионе растет с 2012 года. Одним их факторов ее увеличения является качественный семенной фонд. Особенность принятых на заседании нововведений в том, что поддержка будет оказываться на условиях софинансирования. В 2017 году федеральный бюджет выделит 95% от всего объема субсидий, областной – 5%.

Субсидии предназначены для покупки элитных семян, но размер поддержки будет рассчитываться не на тонну семян, а на гектар посевной площади, при этом размер господдержки для конкретного хозяйства не может превышать 99% от фактических затрат на покупку семян.

Ежегодно в области высевается до 300 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Из них 30 тыс. тонн должны быть элитными для обновления сортов. Сейчас закупается 3,5-5,5 тыс. тонн таких семян. В 2016 году в Чебаркульском районе появился завод для производства элитных семян зерновых, построен новый семеноводческий центр в Чесменском районе.

По предварительным данным, в 2017 году хозяйства приобрели  3,9 тыс. тонн элитных семян зерновых. На эти цели планируется направить 38,5 млн рублей (36,5 млн – из федерального и 1,9 млн – из областного бюджетов). Это позволит возместить до 99% затрат аграриев.

Теги: челябинская область, минсельхоз, поддержка апк
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