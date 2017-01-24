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Агентство новостей Доступ 1 24 января 2017 года, 13:29

ВАЖНО. Потребительскую корзину в России сделают более «здоровой»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минтруда РФ намерено включить в потребительскую корзину россиян больше фруктов и овощей – расчет нового продуктового набора будет вестись уже с начала 2018 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В министерстве считают, что россияне должны есть меньше круп и мучного (96 кг на человека в год вместо нынешних 126-ти), но больше овощей и фруктов. Потребление последних должно вырасти с нынешних 114 и 60 кг до 140 и 100 кг соответственно. При этом потребление картофеля должно сократиться на 10 кг, круп – на 30.

Кроме того, из новых рекомендаций следует, что россияне должны есть больше мяса – 73 кг против нынешних 58, больше рыбы – 22 кг вместо 18,5, а также молочных продуктов – 325 против 290 кг в пересчете на молоко.

Как посчитали «Известия», если стоимость продуктов не изменится, годовая стоимость минимального набора возрастет на 18% – до 69,8 тыс. рублей.

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Теги: продукты питания, минтруда рф, продуктовая корзина
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