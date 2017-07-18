Погашение коммерческих займов обеспечило почти 700-миллионную экономию бюджету Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Погашение коммерческих кредитов бюджета – результат целенаправленной работы правительства, – об этом в понедельник, 17 июля, заявил губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в июле правительство Челябинской области досрочно погасило все коммерческие кредиты, что обеспечило экономию средств областного бюджета.

Напомним, свести к минимуму дорогостоящие в обслуживании кредиты в коммерческих банках глава региона поручил в 2014 году. На сегодняшний день эта задача выполнена. С Минфином России было заключено соглашение о получении бюджетного кредита в размере 1,9 млрд рублей, выданный на 5 лет под 0,1%. За счет этой суммы и собственных доходов удалось закрыть кредиты, взятые в Сбербанке под 10% годовых.

«Это стало результатом нашей целенаправленной работы по увеличению дополнительных доходов и экономии средств областного бюджета, а также эффективным мерам взаимодействия с федеральным центром», – прокомментировал Борис Дубровский.

Заместитель министра финансов Челябинской области Антон Прыгунов отметил, что всего с начала года регион выплатил банкам почти 4,9 млрд рублей раньше срока. «Погашение произошло за счет собственных средств в размере 3 млрд рублей и средств бюджетного кредита. Общая экономия расходов на обслуживание долга в коммерческих банках в результате досрочного погашения заимствований составит 675 млн рублей», – комментирует чиновник.

Это стало возможным благодаря поступлению дополнительных доходов в бюджет и режиму экономии расходов, в котором область живет в последнее время.