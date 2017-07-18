Вт, 18.07.2017, 09:29 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 09:27

Погашение коммерческих займов обеспечило почти 700-миллионную экономию бюджету Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Погашение коммерческих кредитов бюджета – результат целенаправленной работы правительства, – об этом в понедельник, 17 июля, заявил губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в июле правительство Челябинской области досрочно погасило все коммерческие кредиты, что обеспечило экономию средств областного бюджета.

Напомним, свести к минимуму дорогостоящие в обслуживании кредиты в коммерческих банках глава региона поручил в 2014 году. На сегодняшний день эта задача выполнена. С Минфином России было заключено соглашение о получении бюджетного кредита в размере 1,9 млрд рублей, выданный на 5 лет под 0,1%. За счет этой суммы и собственных доходов удалось закрыть кредиты, взятые в Сбербанке под 10% годовых.

«Это стало результатом нашей целенаправленной работы по увеличению дополнительных доходов и экономии средств областного бюджета, а также эффективным мерам взаимодействия с федеральным центром», – прокомментировал Борис Дубровский.

Заместитель министра финансов Челябинской области Антон Прыгунов отметил, что всего с начала года регион выплатил банкам почти 4,9 млрд рублей раньше срока. «Погашение произошло за счет собственных средств в размере 3 млрд рублей и средств бюджетного кредита. Общая экономия расходов на обслуживание долга в коммерческих банках в результате досрочного погашения заимствований составит 675 млн рублей», – комментирует чиновник.

Это стало возможным благодаря поступлению дополнительных доходов в бюджет и режиму экономии расходов, в котором область живет в последнее время.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, минфин, борис дубровский, госдолг, бюджетный кредит
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 17:35
Среднемесячная зарплата на Южном Урале выросла до 30,5 тыс. рублей
вчера, 16:57
Санаторий «Юбилейный» ММК обзавелся корпусом для физиопроцедур
вчера, 15:40
Энергетики обеспечили электроснабжение нового микрорайона в селе Миасское
вчера, 15:18
Энергетики намерены обанкротить коммунальный МУП Миасса
вчера, 14:59
Минэкономразвития РФ сделало пилотным проект агломерации моногородов «Горный Урал»
вчера, 14:39
Детский загородный комплекс ММК получил свой досуговый центр
вчера, 13:17
Fitch повысило рейтинг ММК до уровня «BBВ–» со «стабильным» прогнозом
вчера, 11:48
Путин заявил, что не позволит производителям и продавцам бензина задирать цены
вчера, 11:14
Стратегия-2035: в Челябинской области определены пути улучшения экологической обстановки
вчера, 10:40
Для молодежи Южного Урала построят центр инновационного творчества
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость