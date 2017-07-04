Почти 5 тыс. тонн рыбы планируют вырастить на Южном Урале в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области в текущем году планируют выловить почти 5 тыс. тонн рыбы – для этого будет выпущено не менее 185 млн штук рыбопосадочного материала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел выездное заседание рыбохозяйственного совета, посетил предприятия, занимающиеся выращиванием ценных видов рыб, переработкой и поставкой рыбопродукции.

Министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков доложил об итогах развития отрасли в 2016 году. Общий улов водных биологических ресурсов, включая выращенную товарную аквакультуру, составил 4 695 тонн, что больше показателя прошлого года на 3,2%. План на 2017 год – 4 900 тонн. Для увеличения товарного улова в 2016 году в озера было выпущено 183 млн мальков.

В 2017 году уже выпущено 135 млн, до конца года планируется выпустить еще не менее 50 млн штук. Для разведения используются сиговые породы (пелядь, сиг, рипус, пелчир, муксун), осетровые (осетр и стерлядь), а также форель, карп, толстолобик, белый амур, налим, щука и лещ.

«Для увеличения добычи рыбы регулярно проводится работа по формированию рыбоводных участков на товарное рыболовство. На сегодняшний день комиссией по определению границ согласовано в общей сложности 100 рыбоводных участков, по которым проведено восемь аукционов и заключено 58 договоров пользования», – рассказал Сергей Сушков.

По словам министра, дальнейшее развитие отрасли невозможно без интенсификации процессов разведения и выращивания аквакультуры. На сегодняшний день на территории области реализуется несколько проектов, в том числе компанией «БИОника», которая строит завод по выращиванию осетровых мощностью до 250 тонн в год и подращенной молоди сиговых до 1 млн штук в год.

О текущем статусе проекта доложил директор ООО «БИОника» Салим Шарыпов. Для реализации проекта приобретены два земельных участка в Еткульском районе. Ведется подключение к необходимой инфраструктуре и выполняется работа по строительству объекта. В реализацию проекта уже вложено 100 млн рублей. Также компания осуществляет проект по строительству завода по разведению африканского сома с возможностью переработки. В настоящее время решается вопрос о привлечении кредитных ресурсов.

Также Борис Дубровский посетил ООО «Бирюза» и ООО «Южноуральская форель». Последнее занимается строительством завода по выращиванию осетровых по передовой технологии с использованием установок замкнутого водоснабжения. «Важно, что у нас есть предприниматели, которые не боятся осваивать новые направления, внедрять новые технологии. На южноуральских озерах выращиваются такие ценные породы рыб, как осетр, сом, форель. Увеличивая объемы производства, мы сделаем продукцию более доступной для людей. К тому же спрос на местную рыбу достаточно высок», – отметил Борис Дубровский, добавив, что планируется к 2020 году превратить товарное рыбоводство и промышленное рыболовство в одну из важных отраслей регионального АПК наряду с животноводством или растениеводством.