ПАО «Челябэнергосбыт» разъясняет южноуральцам правила и порядок установки счетчиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПАО «Челябэнергосбыт» разъясняет южноуральцам правила и порядок установки счетчиков – без приборов учета платить за электричество гражданам приходится существенно больше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За два месяца 2017 года на Южном Урале операторами коммерческого учета по заявкам ПАО «Челябэнергосбыт» допущены в эксплуатацию почти 30 тыс. счетчиков электроэнергии. Отметим, что 94% из них установлено в жилых домах и квартирах, остальные – у юрлиц.

«Счетчики устанавливают или меняют собственники помещений за свой счет. По действующему законодательству обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, а также обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию возлагается на собственника этих устройств», – говорит директор по техническим вопросам ПАО «Челябэнергосбыт» Михаил Беспалов.

Допуск в эксплуатацию приборов учета должен производиться в следующих случаях: установка прибора учета на вновь сооружаемых и реконструируемых объектах; замена (установка нового) счетчика по причине его выхода из строя, истечения срока межповерочного интервала; нарушение целостности пломб государственной поверки на корпусе прибора и (или) пломб гарантирующего поставщика (сетевой организации) на клеммной крышке электросчетчика, измерительных трансформаторов.

Если у потребителя отсутствует допущенный в эксплуатацию счетчик, объем электропотребления определяется:

- для населения исходя из рассчитанного среднемесячного объема электропотребления в течение трех расчетных периодов и далее по установленным нормативам с учетом повышающего коэффициента 1,5;

- для юридических лиц первые два расчетных периода – по электропотреблению соответствующего месяца предыдущего года и далее по максимальной мощности энергопринимающих устройств, исходя из их работы 24 часа в сутки.

Фото пресс-службы ПАО «Челябэнергосбыт»