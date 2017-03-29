Ср, 29.03.2017, 16:37 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 16:14

ПАО «Челябэнергосбыт» разъясняет южноуральцам правила и порядок установки счетчиков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПАО «Челябэнергосбыт» разъясняет южноуральцам правила и порядок установки счетчиков – без приборов учета платить за электричество гражданам приходится существенно больше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За два месяца 2017 года на Южном Урале операторами коммерческого учета по заявкам ПАО «Челябэнергосбыт» допущены в эксплуатацию почти 30 тыс. счетчиков электроэнергии. Отметим, что 94% из них установлено в жилых домах и квартирах, остальные – у юрлиц.

«Счетчики устанавливают или меняют собственники помещений за свой счет. По действующему законодательству обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, а также обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию возлагается на собственника этих устройств», – говорит директор по техническим вопросам ПАО «Челябэнергосбыт» Михаил Беспалов.

Допуск в эксплуатацию приборов учета должен производиться в следующих случаях: установка прибора учета на вновь сооружаемых и реконструируемых объектах; замена (установка нового) счетчика по причине его выхода из строя, истечения срока межповерочного интервала; нарушение целостности пломб государственной поверки на корпусе прибора и (или) пломб гарантирующего поставщика (сетевой организации) на клеммной крышке электросчетчика, измерительных трансформаторов.

Если у потребителя отсутствует допущенный в эксплуатацию счетчик, объем электропотребления определяется:

- для населения исходя из рассчитанного среднемесячного объема электропотребления в течение трех расчетных периодов и далее по установленным нормативам с учетом повышающего коэффициента 1,5;

- для юридических лиц первые два расчетных периода – по электропотреблению соответствующего месяца предыдущего года и далее по максимальной мощности энергопринимающих устройств, исходя из их работы 24 часа в сутки.

Фото пресс-службы ПАО «Челябэнергосбыт»

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: счетчики, новости челябинска, пао челябэнергосбыт
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 15:58
В 2017 году на поддержку МСБ в Челябинской области направят 83 млн рублей
сегодня, 15:23
На ЧМК состоялись состязания молодых крановщиков
сегодня, 15:06
Директор челябинской фирмы оштрафован на 100 тыс. за долги перед сотрудниками
сегодня, 10:49
В Магнитогорске выберут лучшего мехатроника Урала
вчера, 17:24
Впервые на Южном Урале лицензию на разработку недр выдали без торгов
вчера, 14:59
Сотрудники ММК успешно выступили на окружном этапе конкурса «Славим человека труда!»
25 марта, 08:31
В 2017 году на посевную кампанию в Челябинской области направят 4,6 млрд рублей
24 марта, 16:45
Завод «Трубодеталь» объявил о начале III конкурса по благоустройству
24 марта, 16:14
Представители «МРСК Урала» обсудили доступность энергоинфраструктуры с бизнесом Челябинской области
24 марта, 15:26
На заводе «Уральская кузница» прошла отчетная конференция организации ветеранов
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость