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Агентство новостей Доступ 1 4 февраля 2017 года, 17:27

Областные власти думают, кто будет спасать «Уфалейникель»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство Челябинской области привлекает к работе на производственной площадке «Уфалейникеля» новых инвесторов – глава региона Борис Дубровский провел переговоры с кредиторами, собственниками и потенциальными инвесторами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

 

Предприятие «Уфалейникель» в настоящий момент генерирует убытки, которые покрываются за счет привлечения кредитных ресурсов. Основными причинами проблем компании являются истощение ресурсной базы месторождения, неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках и отрицательная динамика цен на никель на мировых рынках, а также рост цен на кокс, который на 40% определяет себестоимость выпускаемой продукции. В планах компании – временная приостановка предприятия в виду экономической нецелесообразности деятельности.

Собственники и кредиторы «Уфалейникеля» находятся в поиске стратегического инвестора, который сможет сохранить и развить текущее производство до выхода на точку безубыточности, или группы предприятий, готовых развернуть свою деятельность на производственной площадке компании и максимально задействовать ее возможности.

«Компаниям, которые инвестируют свои средства в производственную площадку "Уфалейникеля", правительство региона, нынешние собственники и местные власти окажут всяческое содействие, в том числе и на этапе формирования инвестиционных паспортов», – заявил Борис Дубровский.

На выездном совещании были заслушаны предложения представителей восьми компаний, готовых на определенных условиях инвестировать средства в реализацию проектов на производственных площадях «Уфалейникеля» или другой свободной территории Верхнеуфалейского городского округа. Всего на текущий момент в проработке министерства экономического развития региона находится 16 инвест-проектов.

Напомним, через неделю завершится формирование заявки Верхнего Уфалея на получения статуса ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития. – АН «Доступ») и, по словам главы Минэкономразвития Сергея Смольникова, будут приложены все усилия, чтобы заявка была удовлетворена в кратчайшие сроки.

«Инвесторам статус резидента ТОСЭР позволит обнулить налог на землю и имущество сроком на пять лет, снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на десять лет, налог на прибыль – до 5% на пять лет. Кроме того, учитывая уже существующий статус Верхнего Уфалея как моногорода красной зоны, инвестор может рассчитывать на привлечение федерального финансирования по линии Фонда развития моногородов под 5% годовых в размере до 1 млрд рублей, а также на подключение к инфраструктуре (ЛЭП, газ, дороги, водоснабжение и водоотведение) полностью за государственный счет», – рассказал Смольников.

Борис Дубровский поставил перед Минэкономом задачу обратить особое внимание на усиление внутриобластной кооперации предприятий Верхнего Уфалея с крупными промышленными компаниями региона.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, новости верхнего уфалея, инвесторы
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