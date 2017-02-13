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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 16:46

ООО «ММК-Уголь» и FAMUR S.A. подписали контракт на поставку горно-шахтного оборудования


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Белово (Кемеровская область) состоялось подписание контракта между ОАО «ММК-Уголь» и компанией FAMUR S.A. на поставку очистного механизированного шахтного комплекса FL-10/21-2x3848 для отработки угольных пластов шахты «Чертинская-Коксовая», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ММК.

Со стороны ООО «ММК-Уголь» контракт подписал директор Владимир Харченко, со стороны FAMUR S.A. – вице-президент по экспорту Иренеуш Комошински.

Компания FAMUR S.A. обязалась поставить к июлю 2017 года лава-комплект, включающий в себя секции механизированной крепи, лавный конвейер, комбайн, перегружатель с дробилкой, электрооборудование и напорные гидравлические станции. Механизированный комплекс позволит осуществлять отработку маломощных пластов в условиях шахты «Чертинской-Коксовой». Дальнейшее сервисное и гарантийное обслуживание осуществит представительство FAMUR , расположенное в Новокузнецке.

Подписанное соглашение направлено на техническое переоснащение шахты «Чертинская-Коксовая», ведущей добычу коксующегося угля марки «Ж», необходимого для производства угольного концентрата. Поскольку с недавнего времени на шахте начали отработку маломощных пластов, появилась необходимость в использовании оборудования с другими техническими характеристиками. С помощью нового безопасного и высокопроизводительного оборудования ООО «ММК-Уголь» планирует выйти на более высокий уровень добычи угля на «Чертинской-Коксовой». В тендере на поставку оборудования также участвовали ведущие мировые производители из Великобритании, Германии, Китая.

Директор ООО «ММК-Уголь» Владимир Харченко отметил: «Сотрудничество с FAMUR S.A. для нас очень значимо. FAMUR S.A., как компания и бренд, прочно ассоциируется на машиностроительном рынке с качеством, надежностью и большим опытом работы. Мы уверены, что с помощью нового очистного механизированного шахтного комплекса горняки шахты "Чертинская-Коксовая" смогут выйти в 2018 году на уровень добычи угля до 2 млн тонн угля. И этот рубеж углепроизводства должен стать рекордным за последние 20 лет».

Вице-президент по экспорту Иренеуш Комошински подчеркнул, что «подписание контракта с ООО "ММК-Уголь" для их компании – знаковое событие, позволяющее говорить о том, что компания FAMUR S.A. вновь заявила о себе на кузбасском рынке как один из основных поставщиков угледодобывающего оборудования»: «Для нас особенно важно, что такая ключевая российская компания, как ММК, в лице своего дочернего общества оценила преимущества нашей техники».

ООО «ММК-Уголь» входит в состав Группы ММК. Активы компании расположены в Кемеровской области и представляют собой комплекс с полным производственным циклом, начиная с добычи угля ценных коксующихся марок и заканчивая производством угольного концентрата. Цель деятельности ООО «ММК-Уголь» – обеспечение сырьевой безопасности ОАО «ММК». В состав ООО «ММК-Уголь» входят шахта «Чертинская Коксовая», шахта «Костромовская», центральная обогатительная фабрика, цех сервиса и логистики. В 2016 году предприятиями ООО «ММК-Уголь» добыто 3416 тыс. тонн угля и произведено 2870 тыс. тонн концентрата.

FAMUR S.A (Польша) входит в число ведущих мировых производителей машин и горного оборудования. Продукция компании пользуется спросом в Российской Федерации, Украине, Беларуси, Чешской республике, Словакии, Китае, Испании, Колумбии, Индии и Австралии.

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Теги: ммк, новости магнитогорска, новости кемерово
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