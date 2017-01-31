На ЧТЗ запущен новый конвейер мощностью 2 тыс. бульдозеров в год

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском тракторном заводе запущен новый конвейер – первой машиной сошедшей с него стал бульдозер с гидромеханической трансмиссией Б10М2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Новая сборочная линия была построена на ЧТЗ в рекордные сроки – работы начались в середине ноября.

Протяженность конвейера составляет 60 метров, он разделен на восемь постов и принципиально отличается от прежнего, оставшегося в инженерном корпусе: там находилась бегущая дорожка, а в корпусе отделения инженерных машин – железнодорожная колея. На рельсы установлены платформы, предназначенные для перемещения собираемой машины от одного поста к другому. На первом посту ставятся крылья, баки, механизм переключения управления. На втором – радиаторы. Далее идут кабина, облицовка, аккумуляторы, кожуха.

На конвейере внедряется система бережливого производства, направленная на создание оптимально организованного рабочего пространства.

Строительство новой поточной линии, переоборудование завода, концентрация производства проходят в соответствии с программой оптимизации производственных площадей и созданием на избыточных площадях индустриального парка «Техникс». Новый конвейер обеспечит производственную мощность до 2 тыс. машин в год.

Фото пресс-службы ЧТЗ