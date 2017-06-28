Новый «Урал» для нефтегазовой отрасли представлен на международной выставке в Москве

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Группа ГАЗ (входит в диверсифицированную промгруппу «Базовый Элемент») представляет на 14-й Международной выставке «Нефть и газ/MIOGE 2017» новую модификацию автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности со специальным агрегатом для обслуживания нефтепромысловых скважин – автомобиль экспонируется совместно с производителем нефтепромыслового оборудования – компанией KERUI GROUP.

Эффективность работы данного автомобиля достигается благодаря возможностям шасси. Грузоподъемность новой модели шасси достигает 30 т. Шасси оснащено двигателем ЯМЗ-653 мощностью 422 л.с. и крутящим моментом 2000 Нм, который соответствует перспективным экологическим требованиям «Евро-5».

16-ступенчатая коробка передач в сочетании с двухступенчатой раздаточной коробкой обеспечивают широкий диапазон переключения, позволяющий двигаться в различных дорожных условиях с максимальной эффективностью.

Выставка «Нефть и газ/MIOGE 2017» проходит с 27 по 30 июня в Международном выставочном центре «Крокус Экспо».

Преимуществом шасси является его колесная формула 8х8, которая обеспечивает улучшенные показатели проходимости и грузоподъемности. Допустимая нагрузка на два передних моста может достигать 18 т, нагрузка на мосты задней тележки – до 26 т.

Конструкция шасси открывает широкие возможности для монтажа различных типов специального тяжелого оборудования, что обеспечивается монтажной длинной шасси, достигающей 8 500 мм за счет вариативности длины колесной базы и заднего свеса. Кабина – бескапотная, со спальным местом увеличенной ширины, с улучшенной тепло- и шумоизоляцией.

Серийное производство модели планируется начать в 2018 году.



Автомобили «Урал», способные работать в условиях полного бездорожья, преодолевать болота, горные перевалы, глубокие снега и пески, высоко востребованы в сфере разведки и добычи нефти и газа. Они могут эксплуатироваться на бездорожье, а также в тяжелых климатических условиях. Внедорожники «Урал» являются отличной базой для размещения специальной техники для различных отраслей народного хозяйства, в том числе – для нефтегазового комплекса: автоцистерны для перевозки нефти, воды, топливозаправщики, установки для обслуживания станков качалок, различные мастерские, самосвалы, автовышки, краны, тягачи для транспортировки полуприцепов и автоцистерн с нефтепродуктами.