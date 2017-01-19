Новую котельную подключили к электросетям в Красноармейском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» завершили комплекс мероприятий, обеспечивающих электроснабжение социально значимого объекта: блочно-модульной газовой котельной в поселке Луговой (Красноармейский район, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

Новый компактный и экономичный источник теплоснабжения призван заменить морально устаревшую котельную и построен в рамках выполнения федеральной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

«В ходе работ энергетики построили воздушную линию электропередачи классом напряжения 0,4 кВ протяженностью около 60 метров. Подключение к электрическим сетям нового объекта на мощность 25 кВт, выполненное от трансформаторной подстанции ПС 35/10кВ "Березово", позволило обеспечивать надежное теплоснабжение для тысячи жителей поселка во время отопительного сезона», – говорится в сообщении.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».