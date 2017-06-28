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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 13:59

Новинки российской сельхозтехники представят на Дне поля в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области 30 июня стартует выставка сельхозтехники и оборудования, удобрений и сортов сельскохозяйственных культур «День поля-2017» – здесь будут представлены новинки предприятий сельхозмашиностроения региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Откроет выставку, которая уже второй раз пройдет в колхозе «Карсы» в Троицком районе, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, также приглашены представители Оренбуржья, Башкирии и Республики Казахстан.

Более 60 предприятий региона и соседних областей привезут на выставку сельскохозяйственные машины и оборудование, запасные части, минеральные удобрения, препараты для обработки семян и сами семена, корма для животных, ветеринарные препараты. На экспозиции разместиться более 80 единиц техники, в том числе, тракторы нового филиала Петербургского машиностроительного завода, открывшегося в Троицке (К-704 «Станислав»), посевная машина «Муза» производства ООО «ЧМНУ «Спецэлеватормельмонтаж». Многие сельхозмашины будут продемонстрированы в реальной работе.

Посетители форума также смогут ознакомиться с деятельностью первого в отрасли промышленного кластера «Уралагромаш», объединившего предприятия, изготавливающие технику и оборудование для модернизации птицефабрик, свинокомплексов и молочных ферм.

Также в рамках форума пройдет рабочее совещание о перспективах развития отрасли. «Для оптимизации деятельности регионального АПК и его дальнейшего развития необходимо продолжать техперевооружение производств, привлекать инвестиции и инновации, развивать инфраструктуру, логистику и экспорт», – отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков.

Добавим, что 1 июля в рамках выставки состоятся областные конкурсы: «Лучший тракторист-машинист 2017 года», на котором механизаторы из сельскохозяйственных районов области покажут свое мастерство, и «Праздник хлеба» для предприятий хлебопекарной отрасли. Организаторы также порадуют гостей и участников «Дня поля-2017» продуктовой ярмаркой.

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Теги: челябинская область, минсельхоз, день поля
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