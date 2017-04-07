На Южном Урале названы муниципалитеты-лидеры и аутсайдеры по ликвидации административных барьеров для бизнеса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинской области определили тройки муниципалитетов-лидеров и аутсайдеров по упрощению процедур ведения бизнеса – если руководство территорий не исправит ситуацию, будет отчитываться перед главой региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона, ранее заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров поручил главам городов и районов до 31 марта 2017 года разработать и согласовать муниципальные «дорожные карты» с руководителями региональных рабочих групп по улучшению делового климата и проектным офисом, а затем утвердить их муниципальными нормативно-правовыми актами. После анализа муниципальных «дорожных карт» к концу марта определились тройки муниципалитетов-лидеров и отстающих.

Активнее остальных включились в работу Пластовский, Катав-Ивановский и Еткульский районы. Напротив, Красноармейский район, Сатка и Усть-Катав к 31 марта не проявили никакой активности.

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Между тем, по словам вице-губернатора, подробное и грамотное планирование мероприятий на этапе формирования «дорожных карт» – важная составляющая успеха при дальнейшей их реализации, которая напрямую влияет на результат. Это один из принципов проектного управления, который должен активно применяться в органах исполнительной власти Челябинской области и в муниципальных образованиях.

«Каждый городской округ и муниципальный район должен предложить конкретный план содействия разработчикам региональных "дорожных карт" в достижении заданных показателей целевых моделей. Это, в частности, сокращение сроков выдачи ордеров на проведение земляных работ на землях муниципалитета, повышение доли муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ, обеспечение должного уровня качества межведомственного и межорганизационного взаимодействия, в том числе в электронном виде. Эти планы нужно исполнить до конца 2017 года или раньше», – отметил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Главы муниципалитетов, где разработка таких планов задерживается, должны будут отчитаться о причинах срыва сроков перед Русланом Гаттаровым; если ситуация не будет исправлена – перед губернатором. Напомним, Борис Дубровский лично контролирует реализацию областных «дорожных карт».

Напомним, 15 февраля, губернатор утвердил региональные «дорожные карты» по внедрению целевых моделей – наборов ключевых факторов, наиболее влияющих на деловой климат. Это план мероприятий в котором прописаны текущие и планируемые показатели, сроки, ответственные лица; 10 марта «дорожные карты» и текущие значения показателей занесены в информационную систему Region-ID. Сформирован профиль региона для дальнейшей работы управленческих команд по внедрению региональных «дорожных карт» по улучшению бизнес-климата на Южном Урале.

Ключевая роль по большому перечню работ отведена муниципалитетам. Основная задача руководителей органов местного самоуправления – обеспечить достижение значений показателей по направлениям национального рейтинга и по ключевым факторам девяти целевых моделей в зоне своей ответственности. В итоге во всей области должны сложиться единые комфортные условия ведения бизнеса.