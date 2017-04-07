Пт, 07.04.2017, 14:08 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 13:40

На Южном Урале названы муниципалитеты-лидеры и аутсайдеры по ликвидации административных барьеров для бизнеса


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинской области определили тройки муниципалитетов-лидеров и аутсайдеров по упрощению процедур ведения бизнеса – если руководство территорий не исправит ситуацию, будет отчитываться перед главой региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона, ранее заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров поручил главам городов и районов до 31 марта 2017 года разработать и согласовать муниципальные «дорожные карты» с руководителями региональных рабочих групп по улучшению делового климата и проектным офисом, а затем утвердить их муниципальными нормативно-правовыми актами. После анализа муниципальных «дорожных карт» к концу марта определились тройки муниципалитетов-лидеров и отстающих.

Активнее остальных включились в работу Пластовский, Катав-Ивановский и Еткульский районы. Напротив, Красноармейский район, Сатка и Усть-Катав к 31 марта не проявили никакой активности.

Борис Дубровский: Челябинская область должна быть в ТОП-10 по состоянию инвестклимата к 2018 году

Между тем, по словам вице-губернатора, подробное и грамотное планирование мероприятий на этапе формирования «дорожных карт»  – важная составляющая успеха при дальнейшей их реализации, которая напрямую влияет на результат. Это один из принципов проектного управления, который должен активно применяться в органах исполнительной власти Челябинской области и в муниципальных образованиях.

«Каждый городской округ и муниципальный район должен предложить конкретный план содействия разработчикам региональных "дорожных карт" в достижении заданных показателей целевых моделей. Это, в частности, сокращение сроков выдачи ордеров на проведение земляных работ на землях муниципалитета, повышение доли муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ, обеспечение должного уровня качества межведомственного и межорганизационного взаимодействия, в том числе в электронном виде. Эти планы нужно исполнить до конца 2017 года или раньше», – отметил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Главы муниципалитетов, где разработка таких планов задерживается, должны будут отчитаться о причинах срыва сроков перед Русланом Гаттаровым; если ситуация не будет исправлена – перед губернатором. Напомним, Борис Дубровский лично контролирует реализацию областных «дорожных карт».

Напомним, 15 февраля, губернатор утвердил региональные «дорожные карты» по внедрению целевых моделей – наборов ключевых факторов, наиболее влияющих на деловой климат. Это план мероприятий в котором прописаны текущие и планируемые показатели, сроки, ответственные лица; 10 марта «дорожные карты» и текущие значения показателей занесены в информационную систему Region-ID. Сформирован профиль региона для дальнейшей работы управленческих команд по внедрению региональных «дорожных карт» по улучшению бизнес-климата на Южном Урале.

Ключевая роль по большому перечню работ отведена муниципалитетам. Основная задача руководителей органов местного самоуправления – обеспечить достижение значений показателей по направлениям национального рейтинга и по ключевым факторам девяти целевых моделей в зоне своей ответственности. В итоге во всей области должны сложиться единые комфортные условия ведения бизнеса.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, дорожная карта, борис дубровский, инвестклимат
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 611
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 11:34
Ремонтное производство ЧКПЗ расширяет возможности
вчера, 10:39
«ЭР-Телеком» подводит итоги года
05 апреля, 17:31
Строительство нового полигона ТБО стартует в Магнитогорске в октябре 2017 года
05 апреля, 15:35
«Транснефть-Урал» требует с «Южуралзолота» 300 млн за карьер под нефтепроводами
05 апреля, 13:56
Металл ЧМК используется при подготовке дорог Самары к ЧМ по футболу
05 апреля, 13:06
Инвесторов в «Малую Сосновку» будет привлекать DEGA Development
04 апреля, 18:13
ЧЭМК приостанавливает работу 8 печей из-за сложностей на рынке
04 апреля, 18:08
«Челябэнерго» и приставы определили порядок обмена информацией при взыскании долгов
04 апреля, 17:39
Бензин продолжает дорожать в Челябинске
04 апреля, 17:02
В Челябинске построят первый в России завод по выпуску растительных напитков
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость