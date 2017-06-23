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Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 17:45

Надежных партнеров ПАО «Челябэнергосбыт» наградили в Совете Федерации


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два предприятия Челябинской области стали лауреатами IV Федеральной акции «Надежный партнер» – награды получили: Ашинский металлургический завод и Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Акция прошла в 30 субъектах Российской Федерации, по итогам 2016 года проведена проверка на надежность порядка 600 тыс. потребителей – юридических лиц, из которых 59 вошли в рейтинг самых благонадежных.

«Ситуация с расчетами за энергоресурсы продолжает оставаться крайне сложной. Растет долговая нагрузка на отрасль, это, в свою очередь, накладывает отпечаток на инвестиционный климат. По нашим данным, объем задолженности в электроэнергетике сопоставим с объемом задолженности в банковском секторе, – подчеркнул заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров.

Он добавил, что такие акции как «Надежный партнер», позволяют наладить позитивный диалог и получать обратную связь от всех участников экономической деятельности в энергетическом комплексе.

Акция «Надежный партнер» прошла в два этапа при активной поддержке Комитета Совета Федерации по экономической политике, Минэнерго и Минэкономразвития РФ, а также Ассоциации «НП «Совет рынка». По итогам первого этапа в правительстве Челябинской области были награждены самые благонадежные потребителей Южного Урала. Среди них прошел отбор для включения в федеральный рейтинг самых надежных предприятий и организаций страны.

Вопрос финансовой дисциплины на розничных рынках электроэнергии стал центральным в обсуждении, предварившем награждение. По данным Минэнерго РФ, общая задолженность участников оптового рынка на 1 июня 2017 года составила 63,4 млрд рублей, прирост с начала года – 2,9 млрд; на 21 мая 2017 года задолженность участников розничного рынка превысила 264 млрд рублей, она выросла с января на 39,8 млрд.

Заместитель председателя правления – начальник управления мониторинга и контроля Ассоциации «НП Совет рынка» Наталия Заикина напомнила, что в начале 2017 года вышли два постановления правительства РФ в развитие федерального закона № 307. Одно касается предоставления финансовых гарантий для обеспечения расчетов на розничных рынках, другое – порядка ограничения энергоснабжения. Эксперты Ассоциации «НП Совет рынка» подготовили брошюру с разъяснениями и комментариями к этим постановлениям. «Мы очень надеемся на то, что принятые нормативные акты и предусмотренные ими механизмы позволят более продуктивно работать с потребителями-должниками», – отметила Наталья Заикина.

Председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая сообщила, что в правительстве решили отказаться от введения с 1 января 2018 года нормы, предусматривающей право граждан не платить за коммунальные услуги, если начисления не размещены в системе ГИС ЖКХ. Механизм, вызывавший опасения бизнес-сообщества, будет скорректирован – с граждан в таких случаях с 1 января 2019 года не будут взимать штрафы за задержку платежа.

Кроме того, ведомства намерены смягчить административную ответственность за неразмещение сведений в системе – и ввести финансовые санкции для оператора системы за потерю данных. «Таким образом, ранее фигурировавшая в СМИ информация о возможности граждан не оплачивать платежные документы при отсутствии сведений о начислениях в ГИС ЖКХ была преждевременной. Существующий порядок оплаты коммунальных ресурсов сохраняется», – подчеркнула Наталья Невмержицкая.

«Своевременная плата за потребленную электроэнергию является фундаментом для выстраивания стабильных доверительных отношений с компаниями региона. Нам приятно, что предприятия Челябинской области, наши надежные партнеры, пополняют списки федеральных рейтингов самых благонадежных компаний», – отметил генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков.

Руководитель компании-гарантирующего поставщика электроэнергии, напомнил, что от собираемости платежей зависит энергетическая стабильность и инвестиционная привлекательность всего региона.

Дипломы и памятные знаки участника федерального рейтинга надежных партнеров получили генеральный директор МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска Денис Поташев и заместитель главного энергетика ПАО «Ашинский металлургический завод» Александр Петинцев.

Впервые в этом году в рамках награждения федеральной акции были подготовлены благодарности для средств массовой информации, которые активно освещают актуальные вопросы тепло-энергетического комплекса и платежной дисциплины в электроэнергетике. Наградами отметили «Российскую газету», сайт Domchel.ru и газету «Карабашский рабочий». «Успех работы с этими СМИ в минувшем году был определен, прежде всего, профессионалами-журналистами, желающими досконально разобраться в такой сложной теме, как электроэнергетика, учитывающих все точки зрения», – рассказала советник генерального директора по связям с общественностью ПАО «Челябэнергосбыт» Екатерина Демидова, добавив, что компания запустила серию семинаров для журналистов, на которых простым языком разъясняются сложные вопросы.

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Теги: надежный партнер, пао челябэнергосбыт
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