Более 50 млн направят на ремонт южноуральских домов культуры в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На ремонт домов культуры в Челябинской области направят более 50 млн рублей в 2017 году – деньги будут выделены в рамках нового партийного проекта «Единой России», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на председателя ЗСО Челябинской области, секретаря ЧРО «ЕР» Владимира Мякуша.

«Из наказов избирателей, прозвучавших во время выборов 2016 года, родился новый партийный проект "Местный дом культуры". На его реализацию в областном бюджете 2017 года уже предусмотрены средства в размере 51,8 млн рублей, из которых 38 млн – это средства федерального бюджета, а остальные – областного», – рассказал Владимир Мякуш.

Он добавил, что финансирование будет осуществляться по программе «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры». «Решение о восстановлении домов культуры жители Челябинской области будут принимать на сходах в своих населенных пунктах», – сказал он.