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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 12:04

На проект «Чистая вода» в Челябинской области выделили 205 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинской области распределили субсидии на реализацию проекта «Чистая вода» между восемью муниципалитетами – общая сумма, выделяемая из областной казны, составила 205 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на постановление правительства региона.

Большую часть суммы получил Верхний Уфалей – 112 млн рублей. Деньги направят на завершение строительства очистных сооружений канализации. Остальную сумму разделили между Карабашом, Ашинским, Каслинским, Карталинским, Кусинским, Увельским и Уйским районами – здесь планируется возведение, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

Напомним, программа «Чистая вода» в Челябинской области стартовала в 2014 году. Ее завершение запланировано на 2020 год.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области более 100 тыс. человек не обеспечены нормальной водой – это около 3% от общего числа жителей области.

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Теги: челябинская область, чистая вода, субсидии
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