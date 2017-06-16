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Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 11:57

На поддержку аграриев Южного Урала направят более 700 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дополнительные средства из бюджета Челябинской области будут направлены на погектарную поддержку в размере 533,6 млн рублей и 172 млн рублей на возмещение расходов на приобретение сельхозтехники – сумма выплат по этим направлениям увеличится на 42,6 млн и 72 млн рублей соответственно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Выплата погектарных субсидий началась в рамках третьего транша. Выплата первого и второго – всего 414 млн – завершилась еще в мае. Получателями погектарных субсидий в рамках первого этапа стали 430 сельхозпредприятий, фермеров и индивидуальных предпринимателей.

Отметим, что 70 млн рублей были зарезервированы для выплаты третьего транша, а заявителям была дана возможность погасить имеющуюся задолженность и предоставить необходимую отчетность. В результате средства третьего транша получат еще 229 юридических и физических лиц, ведущих аграрную деятельность на территории региона.

Учитывая, что на федеральном уровне был исключен ряд направлений несвязанной поддержки, региональным правительством было принято решение направить еще 7,6 млн рублей в качестве субсидий на выращивание картофеля и 35 млн – на возделывание масличных культур из средств областного бюджета. Также 6,8 млн рублей несвязанной поддержки будет выплачено на посадки элитного картофеля и посевные площади, занятые овощами. Выплата этих субсидий состоится в рамках следующих траншей.

Дополнительно выделенные средства позволят поддержать сельхозтоваропроизводителей, которые сегодня активно расширяют посевные площади. Так, план посева картофеля в хозяйствах уже выполнен на 102%, а масличных по отношению к прошлому году посеяно на 6 тыс. га больше. Затраты на один гектар посевных площадей составляют 6-7 тыс. рублей, в зависимости от технологии обработки и посева, использования семян определенного качества. В 2016 году погектарные субсидии получили 766 заявителей.

Как отметил министр сельского хозяйства Сергей Сушков, по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского еще 72 млн рублей будут направлены на субсидирование покупки сельхозтехники – всего на эти цели выделят 172 млн рублей. Еще 10 млн рублей Минсельхозу предстоит распределить между садоводческими объединениями региона. С их помощью будет возмещена часть расходов на совершенствование и ремонт инфраструктуры товариществ собственников недвижимости. Кроме этого ведется работа с федеральным центром по выплате субсидий на компенсацию процентных ставок по инвесткредитам 2015 и 2016 годов в размере около 900 млн рублей.

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Теги: челябинская область, минсельхоз, субсидии, субсидии на сельское хозяйство
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