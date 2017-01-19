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Агентство новостей Доступ 1 19 января 2017 года, 14:15

На базе кузнечного цеха ЧТЗ создан «Челябинский центр кузнечных компетенций»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На базе кузнечного цеха ООО «ЧТЗ – Уралтрак» (входит в НПК «Уралвагонзавод», УВЗ) создан «Челябинский центр кузнечных компетенций», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Учредителями нового совместного предприятия (СП) стали ООО «Технопарк "Тракторозаводский"» (входит в УВЗ, предоставляет производственные площади и оборудование) и промышленная группа «Конар» (участвует вложением оборотных средств).

По данным пресс-службы «ЧТЗ – Уралтрак», в новое СП вошли все четыре корпуса кузнечного производства ЧТЗ, оборудование, а также перешли все работники, которые трудились непосредственно в заводской кузнице.

Гендиректором нового СП назначен Антон Бараев, более десяти лет проработавший в Группе Мечел, из которых 3 года руководил департаментом продаж кованой продукции, куда входят заводы «Ижсталь», «Спецсталь» и «Уральская кузница». Первоочередной задачей он видит проведение мероприятий по модернизации оборудования, перевод кузнечных молотов с пара на сжатый воздух, ремонт зданий и коммуникаций.

«Главная цель преобразований – повышение производительности оборудования и сокращение расходов на энергообеспечение. Выход на запланированный выпуск продукции – более тысячи тонн поковок в месяц – намечен уже в 2017 году», – говорится в сообщении.

Планируется полностью загрузить предприятие заказами, значительно увеличить объемы выпуска штампованной продукции по сравнению с выпускавшейся в последние годы в кузнечном цехе ЧТЗ. Кроме того, предприятие будет обеспечивать Челябинский тракторный завод кузнечными заготовками.

По словам Бараева, предприятие будет выпускать всю линейку продукции, необходимую ЧТЗ, а в будущем рассчитывает обеспечить и потребности всей корпорации «Уралвагонзавод».

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Теги: чтз-уралтрак, экономика, новости челябинска, промышленность челябинской области, уралвагонзавод
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