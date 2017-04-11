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Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 15:42

На Южном Урале назовут лучших потребителей электроэнергии


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 14 апреля 2017 года, в правительстве Челябинской области пройдет торжественное награждение лучших потребителей электрической энергии Южного Урала по итогам 2016 года «Золотая опора» – победителей и номинантов регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кроме того, запланирована и деловая часть: представители власти, бизнеса и Гарантирующего поставщика обсудят вопросы энергетической безопасности региона, перспектив внедрения энергоэффективных технологий в производстве, тарифообразования.

Федеральная акция «Надежный партнер» проводится в два этапа. По итогам первого формируется региональный рейтинг самых благонадежных потребителей. Среди них происходит отбор для включения в соответствующий федеральный рейтинг. Подведение итогов федеральной акции «Надежный партнер» включено в план мероприятий Верхней палаты российского парламента на весеннюю сессию 2017 года.

Самых надежных и добросовестных потребителей электроэнергии гарантирующий поставщик награждает в 13-й раз. Основные критерии в определении номинантов и лауреатов премии «Надежный партнер – Золотая опора»: четкое выполнение договорных условий, регулярность оплаты энергоресурсов, внедрение энергосберегающих технологий, применение современных систем учета и контроля энергопотребления.

По итогам 2016 года на премию номинированы среди промпредприятий Ашинский металлургический завод, промышленная группа «Метран», Усть-Катавский вагоностроительный завод. В номинации «Средний бизнес» в шорт-лист премии вошли индивидуальный предприниматель А.П. Федоров, ОАО «Южуралкондитер», ООО «Кнауф гипс Челябинск». Лучшими потребителями электроэнергии в категории «Малый бизнес» стали строительная компания «Легион», ООО «Торговый дом АСБ», индивидуальный предприниматель С.В. Титеев. Номинантами среди бюджетных организаций: филиал Гохрана России – «Объект «Урал», ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России, администрация Пластовского муниципального района. Надежными партнерами энергетиков в сфере агропромышленного комплекса в минувшем году стали «Чебаркульский молочный завод» и крестьянские фермерские хозяйства К.Б. Карсакбаев и О.Н. Крель. В номинации «Предприятия, оказывающие коммунальные услуги» в тройку лучших вошли МУП «ЖКХ Желтинское», ООО «Петровское ЖКХ» и МУП ПОВВ. Победителей в каждой номинации назовут 14 апреля.

Впервые в этом году заявки на участие в конкурсе принимались на сайте Гарантирующего поставщика, ПАО «Челябэнергосбыт». Часть заявившихся предприятий вошла в число лучших потребителей. Представители ПАО «Челябэнергосбыт» отмечают, что все предприятия, заполнившие анкету участника на сайте, входят в число добросовестных потребителей электроэнергии. Среди подавших заявки: ООО «Уральская фабрика «Комус-Упаковка», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», АО «Первый хлебокомбинат», ЗАО «Станкоцентр», ООО «Технологии Тепла+», ТСЖ «Тема», ООО «Уралмрамор».

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Теги: конкурс, золотая опора, новости челябинской области, надежный партнер, пао челябэнергосбыт
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