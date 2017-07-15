На ММК запустили новые газоочистные установки за 1,6 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В электросталеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) построили и запустили новые газоочистные установки за 1,6 млрд рублей – эффективность очистки газов теперь достигнет почти 100%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во время реализации проекта заменили две устаревшие газоочистки мокрого типа № 32 и 33 на современные – сухого типа.

«Новое оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов, образующихся в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32), а также неорганизованных выбросов, которые в настоящее время не попадают в газоотводящий тракт», – прокомментировали в Управлении информации и общественных связей предприятия.

Там уточнили, что все системы обеспечены средствами контроля над работой агрегатов и автоматизацией технологического процесса. Эффективность очистки газов составляет 99%, а остаточная запыленность – до 20 мг/нм³. Сокращение выбросов пыли составит 1,8 тыс. тонн в год.

Контрактное оборудование для реконструкции газоочистного комплекса было поставлено ООО «ПО ЭКОТЕХ». Генеральным подрядчиком выступило ОАО «Прокатмонтаж», генеральным проектировщиком – ОАО «Магнитогорский Гипромез».