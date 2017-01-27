На ММК выберут лучшего мехатроника

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» Магнитогорского меткомбината (ОАО «ММК, Челябинская область) стартовал отборочный тур конкурса профмастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший мехатроник», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Участниками стали 27 специалистов Магнитогорского металлургического комбината и Объединенной сервисной компании ММК.

Мехатроника – современное направление автоматизации, сочетающее механику, электронику, гидравлику, пневматику и программирование процессов. Сегодня практически ни одна отрасль промышленности не обходится без интеллектуальных мехатронных систем. Востребованы они и в современном металлургическом производстве.

Поскольку мехатроник – это специалист, который должен разбираться во всем: электрооборудовании, автоматах, гидравлике, механизмах, – конкурсные задания включали в себя и теоретические тесты, и задания по программированию, и работу с гидравлическими системами.

«Для нас это демонстрация того потенциала, которым мы обладаем. Для вас – возможность продемонстрировать свои знания, умения, возможность пройти в следующий, региональный, этап конкурса», – отметил главный инженер ООО «Объединенная сервисная компания» Павел Бовшик.

Практические задания отборочного тура, касающиеся гидравлики, выполнялись на стендах, точно повторяющих производственное оборудование. В частности, участники должны были собрать гидравлическую часть машины (станцию прессования) и собрать к ней систему управления, реализованную на релейно-контактной схеме.