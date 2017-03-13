На ММК наградили лучших рационализаторов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский меткомбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) наградил лучших рационализаторов – по итогам 2016 года 15 человек удостоены звания «Лучший молодой рационализатор», коллективы, подавшие лучшие рацпредложения, отмечены денежными призами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление по связям с общественностью ММК.

Как говорят на предприятии, в 2016 году от внедрения рацпредложений был получен экономический эффект 584,5 млн рублей (на 24,6% больше, чем в 2015 году). В этом году на комбинате также планируют получить экономический эффект в объеме 550-600 млн рублей.

«Один из победителей конкурса, сменный мастер участка ПТП Антон Ульянов за два года подал около 150 идей. Это целый комплекс предложений, обеспечивающий энергоэффективность, снижение расходов, повышение производительности труда. Совокупный экономический эффект от внедренных идей Ульянова составил около 30 млн рублей», – рассказали на комбинате.

По словам начальника техдепартамента Александра Мухина, руководство ММК рассматривает изобретательство и рационализацию как основу развития персонала и достижения конкурентных преимуществ предприятия. Для более высоких результатов технического творчества работников на комбинате уделяется большое внимание материальному поощрению такой деятельности. Так, до 2,5% от суммы экономического эффекта увеличена выплата авторского вознаграждения. Наравне с авторами в том же размере получают выплату соавторы.

В 2016 году впервые проведены конкурсы на лучшую идею, направленную на решение актуальной проблемы, в коллективах структурных подразделений. Тему выбирал руководитель подразделения, а победители определялись методом экспертной оценки с присвоением первого, второго и третьего места и соответствующих денежных призов – десять, семь и пять тысяч рублей. В октябре 2016 года победители в этих конкурсах были награждены ценными призами.

Добавим, всего за 2016 год экспертные комиссии структурных подразделений рассмотрели 6 172 предложения. Существенно, с 48,7% до 57,4%, увеличилась доля идей, признанных рационализаторскими. Наиболее активны в рационализации ГОП, КХП, доменный цех, ЛПЦ-8, производство толстолистового проката, ЛПЦ-5, кислородный, паросиловой и энергоцех, а также НТЦ и управление логистики.