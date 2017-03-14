На ЧМК завершился ремонт стана по производству высокомаржинального проката

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) провел плановый ремонт стана горячей прокатки 2300 – на оборудовании производят высокомаржинальный листовой прокат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Объемный ремонт провели силами собственных подразделений комбината. Специалисты заменили комплектующие и провели наладку основных участков стана: манипуляторной линейки и линии резки. Большое внимание уделили экологическому аспекту: ремонтная кампания охватила газоочистное оборудование, в частности, на аспирационной системе стана установили новые воздуховоды.

Профилактические восстановительные мероприятия обеспечат надежность и эффективность работы агрегата до следующего ремонтного цикла. Листовой горячекатаный прокат, производимый на стане 2300, соответствует самым высоким мировым стандартам. Продукция востребована в авиастроении, автомобильной промышленности и строительной отрасли.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.