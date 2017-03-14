Вт, 14.03.2017, 14:21 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 14:18

На ЧМК завершился ремонт стана по производству высокомаржинального проката


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) провел плановый ремонт стана горячей прокатки 2300 – на оборудовании производят высокомаржинальный листовой прокат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Объемный ремонт провели силами собственных подразделений комбината. Специалисты заменили комплектующие и провели наладку основных участков стана: манипуляторной линейки и линии резки. Большое внимание уделили экологическому аспекту: ремонтная кампания охватила газоочистное оборудование, в частности, на аспирационной системе стана установили новые воздуховоды.

Профилактические восстановительные мероприятия обеспечат надежность и эффективность работы агрегата до следующего ремонтного цикла. Листовой горячекатаный прокат, производимый на стане 2300, соответствует самым высоким мировым стандартам. Продукция востребована в авиастроении, автомобильной промышленности и строительной отрасли.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мечел, чмк, ремонт, промышленность челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 12:11
«Челябэнерго» обеспечило электроснабжение ТЛК «Южноуральский»
сегодня, 11:07
«Юничел» направит на техперевооружение фабрики 200 млн рублей
сегодня, 09:41
«Трубодеталь» сэкономила более 14 млн благодаря рацпредложениям в 2016 году
вчера, 15:56
Моногороду Верхний Уфалей региональное правительство нашло 14 инвесторов
вчера, 14:30
Свердловская область присоединилась к хозпартнерству «Уральская скоростная магистраль»
вчера, 13:41
ВАЖНО. Челябинские бизнесмены задолжали за аренду земли порядка 500 млн
вчера, 11:54
На ММК наградили лучших рационализаторов
10 марта, 14:43
ЧКПЗ начал производство нестандартного оборудования для атомпрома
10 марта, 11:54
На газификацию 16 муниципалитетов выделили 200 млн в Челябинской области
10 марта, 11:44
В России вторую неделю подряд фиксируется нулевая инфляция
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость