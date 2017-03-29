На ЧМК состоялись состязания молодых крановщиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) состоялся конкурс молодых крановщиков – за звание лучшего боролись 30 участников в возрасте до 35 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Конкурс проходил в два этапа. На первом – теоретическом – участники демонстрировали знания устройства крана, схем строповки грузов, вопросов охраны труда и техники безопасности. К практическому этапу допустили крановщиков с лучшим знанием теории. Участники поднимали краном ведро с водой, выполняли с ним фигуру «змейка», поворачивали и ставили его на указанную «мишень». Все это требовалось проделать, не расплескав ни капли воды.

«Конкурсы профессионального мастерства для молодых сотрудников ЧМК мы проводим ежегодно по нескольким основным специальностям: машинист крана, сталевар (подручный сталевара), оператор прокатного стана, электромонтер, слесарь-ремонтник и водитель. Такие состязания стимулируют молодежь быть лучшими в своем деле. А это очень важно для профессионального роста», – прокомментировал начальник управления персоналом ПАО «ЧМК» Алексей Баканов.

По итогам двух конкурсных этапов первое и второе места заняли представители кислородно-конвертерного цеха: Александр Маринкин и Юлия Галина, на третьем месте – Оксана Гаранина из прокатного цеха № 1. В номинации «Лучший теоретик» победил Сергей Ковыляев из прокатного цеха № 4, «Молодость и перспектива» – Ванир Садыков, представляющий кислородно-конвертерный цех, «Молодость и талант» – Рустам Альмухаметов из прокатного цеха № 3.

Фото пресс-службы ЧМК