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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 14:26

Минсельхоз назвал ТОП-5 лучших молочных предприятий региона


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За два месяца 2017 года в Челябинской области произвели 25,5 тыс. тонн молока – региональный Минсельхоз подвел итоги работы отрасли и выделил пять самых результативных предприятий субъекта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу аграрного ведомства.

Как рассказал начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства Александр Завалищин, наибольшая динамика отмечается в свиноводстве. За два месяца 2017 года в свинокомплексах произведено 18 тыс. тонн мяса – на 56% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Увеличилась продуктивность стада. Как пример: на предприятии «Ромкор» суточные привесы свиней на откорме составляют, в среднем, 690 граммов, на один центнер привеса затрачивается 306 кг кормовых единиц – это очень хороший показатель. К тому же, в этом хозяйстве 100-процентная сохранность поголовья.

В отрасли птицеводства за два месяца произведено 57 тыс. тонн мяса птицы, получено, в среднем, 53 яйца от каждой курицы-несушки.

В молочной отрасли также растет продуктивность коров. По данным ведомства, с начала года южноуральские буренки дали, в среднем, по 829 кг молока, что в общей сумме составило 25,5 тыс. тонн.

В пятерке лучших по молочной продуктивности – крестьянское хозяйство Карсакбаева – получено 1 464 кг от каждой коровы, СПК «Коелгинское» (1 462 кг), племзавод «Россия» (1 358 кг), СПК «Подовинное» (1 227 кг), СХПК «Черновской» (1 058 кг).

За последние три года продуктивность молочных животных в области выросла на 816 кг. Этому способствовало начавшееся в 2014 году сотрудничество со свердловским «Уралплемцентром», когда на территории Челябинской области было создано структурное подразделение племпредприятия. Это сотрудничество получило развитие в 2017 году: на базе существующего филиала создан и начал работу Региональный информационно-селекционный центр.

Александр Завалищин отдельно отметил опыт сельхозкооператива «Черновской» (Миасс) как яркий пример создания молочного холдинга и развития молочного производства с соблюдением технологических норм в воспроизводстве стада, содержании животных. За несколько последних лет предприятие включило в свой состав три разорившихся хозяйства в Чебаркульском и Уйском районах и организовало там эффективный производственный процесс.

К слову, о необходимости поощрять руководителей таких успешных сельхозпредприятий говорил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. Он поручил представить председателя СХПК «Черновской» Владимира Александрова к награде в области сельского хозяйства.

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Теги: челябинская область, минсельхоз, мясо, молоко, сергей сушков, новости челябинской области, птица
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