Минимущества выступило с поправками в закон о налоге на имущество организаций

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министр имущества и природных ресурсов региона Алексей Бобраков представил законопроект, которым предполагается скорректировать площадь нежилых помещений, являющихся объектами налогообложения от кадастровой стоимости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава Минимущества выступил с докладом на совместном заседании общественного экспертного совета и научно-консультативного совета по налогам при бизнес-омбудсмене.

В настоящий момент в соответствующий перечень внесены административно-деловые, торговые центры и нежилые помещения, используемые для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания площадью от 2 тыс. квадратных метров. Поправки предлагают снизить площадь коммерческой недвижимости до 1,5 тыс. «квадратов». Таким образом, количество объектов в перечне увеличится, что позволит выровнять налоговую нагрузку и привести ее в прямую зависимость от рыночной стоимости объекта налогообложения.

«Большинство объектов построены в прошлом веке, их среднегодовая стоимость в силу начисления амортизации является крайне низкой, не соответствующей рыночной. В то же время стоимость новых зданий с учетом больших затрат на капитальное строительство значительно превышает как кадастровую, так и рыночную оценки. В связи с этим правообладатели указанной категории объектов стремятся попасть в перечень объектов недвижимости, налоговая база которых определяется исходя из кадастровой стоимости», – отметил Алексей Бобраков.

Добавим, что подобные поправки уже приняты в других субъектах Российской Федерации. Так, критерий площади изменен в Москве, Республике Татарстан, Липецкой, Томской и Московской областях. В части регионов изначально не ограничивали объекты по площади для уплаты налогов от кадастровой стоимости.

В обсуждении законопроекта приняли участие заместители председателя Законодательного Собрания Челябинской области Константин Захаров и Семен Мительман, представители предпринимательского сообщества и органов исполнительной власти. Предполагаемые изменения в соответствии с законодательством не подлежат оценке регулирующего воздействия. Однако участниками встречи было принято решение об их дальнейшей проработке с привлечением общественности.