Минимущества выставило на торги второе дорожное предприятие

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минимущества Челябинской области продает второе дорожное предприятие – начальная цена Карталинского ПРСД определена в размере 350 млн 950 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на министерство.

«На аукцион выставлена 100-процентная доля уставного капитала ООО «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог». К основному виду деятельности компании относится эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей», – говорится в сообщении.

Прием заявок продлится до 18 декабря 2017 года. Для участия в аукционе необходимо внести задаток – 70 млн 190 тыс. рублей. Торги назначены на 22 декабря.

Напомним, ранее на аукцион было выставлено Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию дорог. Торги по нему пройдут 20 декабря.