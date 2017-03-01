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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 17:45

Международный «слет» голубей пройдет на Южном Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале пройдет первая Международная выставка голубей – приедет более 50 пород птиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза Челябинской области.

В Институте ветеринарной медицины (структурное подразделение Южно-Уральского государственного аграрного университета) в Троицке 3 марта состоится традиционная встреча ректора Виктора Литовченко с руководителями управлений образования, директорами школ и учреждений профтехобразования Челябинской области и Республики Казахстан.

Будут обсуждаться опыт и перспективы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для школьников и студентов техникумов и колледжей предусмотрены экскурсии по Троицку и музею Института ветеринарной медицины.

Также в рамках мероприятия пройдет I Международная выставка домашней, декоративной птицы и голубей, в которой примут участие более 40 ведущих голубеводов Челябинской области и других регионов России, а также Республики Казахстан. Валерий Гавриленко из Екатеринбурга выставит редкие для южноуральских хозяйств породы: снегирей, сатинетов, маден. На выставке будут представлены более 50 пород голубей, а также гуси, утки, перепела и куры.

Челябинская область занимает второе место в России в промышленном птицеводстве, наряду с этим малый бизнес и фермерские хозяйства занимаются разведением ценных и экзотических пород птицы, а южноуральскими селекционерами выведено 16 уникальных пород голубей.

Открытие выставки птиц состоится 3 марта в 11.00, экспозиция будет работать до 16.00, а 4 марта познакомиться с пернатыми можно будет с 10.00 до 13.00.

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Теги: минсельхоз, птицы, голуби, новости троицка, птицеводство
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