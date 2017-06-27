Металл ЧМК используют для строительства жилых кварталов Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С начала 2017 года 6,5 тыс. тонн арматуры Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) было отгружено для строительства современных жилых комплексов в областном центре, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

ЧМК производит арматуру для строительства практически всех крупных объектов Челябинска. Одним из последних жилых комплексов, который возводится с помощью металлопроката комбината, стал дом бизнес-класса Gagarin Residence, расположенный в центре города.

Также металл ЧМК используется при возведении других крупных жилых комплексов Челябинска, таких как «Подсолнухи», «Ньютон», «Чурилово Lake City», «Парковый», «Парковый-2». Поставки реализованы металлоторговой компанией Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис».

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.