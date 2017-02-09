ВАЖНО. Мечел-Кокс реализует масштабный экологический проект

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ООО «Мечел-Кокс» (Челябинск, входит в Группу Мечел) приступил к реализации проекта по техническому перевооружению бензольного отделения – это самый масштабный проект предприятия в рамках Года экологии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Проект по техническому перевооружению бензольного отделения с закрытием цикла воды конечного охлаждения коксового газа в цехе улавливания №2 предполагает внедрение передовых технологий в области экологии. В рамках реконструкции будут построены новая градирня закрытого типа, спиральные теплообменники, новые насосные станции для охлаждения оборотной технической воды.

«Модернизация узла охлаждения с внедрением современных технических решений позволит предприятию полностью ликвидировать один из значимых источников выбросов», – говорится в сообщении.

В настоящий момент Мечел-Кокс проводит закупочные процедуры по приобретению основного оборудования, их планируется завершить до конца февраля. Следующий этап – строительно-монтажные работы. Общая стоимость проекта по техническому перевооружению бензольного отделения – более 71 млн рублей. Полностью завершить масштабную реконструкцию планируется к середине декабря 2017 года.

Данные природоохранные мероприятия Мечел-Кокс реализует в рамках Соглашения о взаимодействии по проведению в 2017 году в России Года экологии. Четырехстороннее соглашение предприятие подписало с министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области.