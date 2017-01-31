Малый бизнес жалуется на монополию поставок продуктов в школы и детсады Магнитогорска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Малый бизнес Магнитогорска (Челябинская область) пожаловался на монополизацию поставок продуктов образовательным учреждениям – по мнению активистов региональной рабочей группы «Честная и эффективная экономика» ОНФ, предприниматели лишены возможности реализовывать свои товары в рамках муниципального заказа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «фронтовиков».

«Рассматривая этот частный пример, мы обращали внимание представителей власти на системность проблемы. К сожалению, предложения общественности не были учтены. В результате аналогичная ситуация сложилась и в сфере обслуживания инженерных сетей в образовательных учреждениях. Региональное УФАС опубликовало данные о том, что три монтажные компании Челябинска были замечены в сговоре. Они поделили между собой более 90% всех детских садов и школ города. Причем договоры были заключены без каких-либо конкурентных процедур», – прокомментировал руководитель группы Сергей Ермаков, добавив, что в случае недобросовестной конкуренции, в первую очередь, страдают представители малого бизнеса.

По его мнению, в регионе необходимо создавать условия для доступа местных сельхозпроизводителей к муниципальному заказу, в частности, составить реестр компаний – потенциальных поставщиков, а также план закупок у них продуктов для школ и детских садов.

«Примечательно, что в середине января 2017 года руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области сообщил в региональное отделение ОНФ, что считает целесообразным наделить министерство экономического развития региона полномочиями по ведению реестра малого и среднего производственного бизнеса региона», – добавил Сергей Ермаков, отметив, что в ближайшее время «фронтовики» обсудят вопрос с представителями Минэконома на круглом столе.