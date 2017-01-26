Малый бизнес как точка роста – Борис Дубровский оценил работу кусинских предприятий

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области в рамках рабочего визита в Кусинский муниципальный район посетил три предприятия и горнолыжный комплекс «Евразия».

В ходе рабочей поездки губернатор Борис Дубровский познакомился с деятельностью кусинского предприятия, производящего спецобувь для работников промышленных предприятий, силовых структур, также сотрудничает с крупными производителями спецодежды.

Как рассказал главе региона руководитель предприятия Владимир Бояршинов, фабрика выпускает 300 пар обуви ежедневно, при этом в 2016 году объем производства вырос на 40%. В рамках дальнейшей реализации программы по модернизации производства в течение 2016-2017 годов запланировано направить порядка 11 млн рублей.

Глава региона также оценил специфику предприятий «Прибор» и «Часкомплект», выпускающих измерительные приборы, применяемые при производстве гражданской продукции, а также в оборонной технике, газовой, нефтяной и железнодорожной промышленности.

Кроме того, губернатор познакомился с производством продуктов питания глубокой заморозки. С 2008 года предприятие наращивает объемы производство и выпускает на сегодняшний день 1,5 тысячи тонн полуфабрикатов в сутки. В последние годы здесь были установлены современные производственные линии, которые позволили значительно расширить ассортимент продукции и рынок сбыта – потребителями продукции являются не только южноуральцы, но и жители других регионов страны.

«Предприятия, которые я сегодня посетил, построены на базе старых производств, это настоящий малый бизнес: по прошлому году средняя реализация продукции составила от 30 до 90 млн рублей, коллективы насчитывают от 50 до 200 работников. Это именно те производства, которые нам нужно поддерживать. Они инвестируют в развитие, создают рабочие места, из года в год наращивают производства. Они не избалованы вниманием властей, но именно они – наша точка роста. Правительство области будет делать все необходимое, чтобы поддерживать их», – подчеркнул Борис Дубровский.

Также губернатору презентовали горнолыжный комплекс «Евразия» и инвестпроект по созданию на его базе круглогодичного центра отдыха. В рамках проекта планируется создать здесь многофункциональный туристический комплекс, круглый год доступный для активного отдыха и занятий спортом.

«Очевидно, что природные условия могут успешно коммерциализироваться. Необходим всесторонний подход, чтобы увеличить доступность и посещаемость курорта», – поддержал инвесторов губернатор.